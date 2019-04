An den Frauenfelder Auto-Renntagen fährt FDP-Kantonsrätin Kristiane Vietze mit: «Mein Kampfgeist ist geweckt»

Die Auto-Renntage feiern kommendes Wochenende auf der grossen Allmend das 20-jährige Jubiläum. Am Samstag, 27. April, können von 8.30 bis 18 Uhr diverse Autorennen angeschaut werden. Es findet zudem ein Tuning-Treffen statt. Am Sonntag, 28. April, gibt es zusätzlich zu den Rennen ein Oldtimer-Treffen. Im Mittelpunkt steht der zweite Lauf zur Schweizer Slalom-Meisterschaft, wie die Veranstalter schreiben. Der Eintritt kostet am Samstag zehn und am Sonntag fünfzehn Franken. Kinder bis sechzehn Jahre sind kostenlos.

Weitere Informationen unter: www.acs-thurgau.ch