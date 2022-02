Volleyball Volley Amriswil schafft mit einem 3:1-Sieg gegen Näfels den Einzug in den Cupfinal Gegen Ligakonkurrenz Näfels qualifiziert sich Volley Amriswil auswärts dank eines 3:1-Sieges für den Cupfinal. Am Vortag verloren die Thurgauer NLA- Volleyballer in der Meisterschaft in Lausanne. Gegen die Waadtländer war es die zweite Niederlage im dritten Aufeinandertreffen in dieser Saison.

Milija Mrdak (rechts, im Heimspiel gegen Jona) wurde im Cup-Halbfinal gegen Näfels als bester Spieler der siegreichen Amriswiler ausgezeichnet. Mario Gaccioli

Vor einer begeistert mitgehenden Zuschauerkulisse sicherte sich Volley Amriswil in Näfels verdient den Finaleinzug im Schweizer Cup. In einem Spiel auf hohem Niveau waren die Thurgauer das nervenstärkere Team, das vor allem in den ersten beiden Sätzen immer dann brillierte, wenn es ultimativ darauf ankam. Der Erfolg war nicht einer einzelnen starken Leistung zuzuschreiben, sondern der Ausgeglichenheit des Teams.

Die Amriswiler begannen voll konzentriert und lagen bald einmal mit 9:5 in Führung. So, wie sie die Führung herausgespielt hatten, verloren sie diese auch wieder. Der Israeli Goldrin brachte sein Team mit starken Aufschlägen 13:10 in Führung. Bald einmal hatten die Amriswiler den Vorsprung aber wieder wettgemacht, und in der «Money Time» war gegen die Thurgauer kein Kraut mehr gewachsen.

Schnelle Entscheidung im vierten Satz

Im zweiten Satz verwandelten die Gastgeber eine 5:1-Führung der Amriswiler in eine 11:8-Führung. Bis 19:19 schaukelte sich in der Folge das Skore hoch, ehe wiederum die Gäste den Sack zumachten. Während des gesamten dritten Satzes lagen die Glarner in Front. Nach der 22:17-Führung glaubte man an einen klaren Satzerfolg von Näfels, der dann trotz einer starken Amriswiler Aufholjagd auch Tatsache wurde, wenn auch nur sehr knapp.

Die Geschichte des vierten Satzes ist schnell erzählt. Von 5:0 via 9:3 und 20:11 kam das Ende des Spiels schnell einmal, und nach knapp zwei Stunden Spielzeit war es ein Aufschlagfehler von Kai Aebli, der das Spiel endgültig entschied.

Im Cupfinal treffen die Amriswiler nun auf Schönenwerd, das Lausanne zu Hause in einem epischen Kampf mit 3:2 besiegen konnte. Das Finalspiel findet am 26. März in Winterthur statt.

Zweite Niederlage gegen Lausanne

Am Samstag war den Amriswilern nicht so viel Erfolg beschieden. In Lausanne vergaben die Platzherren im ersten Satz nicht weniger als fünf Satzbälle, ehe Amriswil seinen ersten zum 29:27 verwandelte. Im zweiten Durchgang vergab Amriswil sieben Möglichkeiten zum Satzgewinn, bevor Lausanne den Satz mit 30:28 gewinnen konnte. Im weiteren Spielverlauf setzte Coach Serramalera dann einige Ersatzspieler ein, sodass Lausanne die Sätze drei und vier relativ deutlich für sich entscheiden konnte. Für Amriswil war es im dritten Spiel die zweite Niederlage gegen Lausanne.

Volley Näfels – Volley Amriswil 1:3 (21:25, 22:25, 25:23, 16:25)

Lintharena, Näfels – 600 Zuschauer – SR Vladimir Simonovic/ Yves Kälin. Mannschaftsaufstellung Näfels: Iliya Goldrin, Samuel Ehrat, Bojan Strugar, Ivan Zvicer, Risto Nikolov, Kai Aebli, Lorenz Küng (Libero).

Mannschaftsaufstellung Amriswil: Quentin Zeller, Mischa von Burg, Milija Mrdak, Luis Sosa, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Ramon Diem (Libero).

Lausanne UC – Volley Amriswil 3:1 (27:29, 30:28, 25:21, 25:19)

SOS II, Dorigny – 350 Zuschauer – SR Philippe Weinberger/Andy Sigrist.

Mannschaftsaufstellung Lausanne: Adrien Prével, Damian Hudzik, Daniel Ramirez, Antti Ronkainen, Georg Escher, Lars Ulrich, Tim Ineichen (Libero).

Mannschaftsaufstellung Amriswil: Quentin Zeller, Mischa von Burg, Milija Mrdak, Luis Sosa, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Ramon Diem (Libero).