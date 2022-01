Volleyball Amriswil in Luzern unsanft gebremst Nach vier Siegen in Folge verlieren die Thurgauer Volleyballer 2:3 gegen den krassen Aussenseiter. Für den NLA-Tabellenführer Volley Amriswil ist es die zweite Niederlage in dieser Saison.

Quentin Zeller verlor mit Volley Amriswil 2:3 gegen Luzern. Mario Gaccioli

Volley Amriswil konnte in Luzern erstmals in diesem Kalenderjahr wieder auf den zuvor verletzten Luis Sosa zählen. In der Mitte gehörte nach seiner Rückkehr aus Kanada Alex Lengweiler wieder zum Kader, ohne allerdings eingesetzt zu werden.

Der erste Satz war bis zum 18:18 eine enge Angelegenheit mit wechselnden Führungen. Erst bei Aufschlag Facundo Imhoffs ergab sich die Differenz. Der 25:19-Satzgewinn schmeichelte den wenig sattelfesten Amriswilern.

Tabellenführer nicht auf der Höhe der Aufgabe

Der zweite Satz brachte dann ein Wechselbad der Gefühle. Luzern führte bald einmal mit 7:1 und 9:3. Kurze Zeit später lag Amriswil beim 11:12 in Führung. Und wieder vergingen nur wenige Punkte, bis die Innerschweizer mit 15:13 in Führung gehen konnten. Als es 21:18 stand, schnupperten die Leute um Topskorer Edvards Buivids, letztes Jahr noch bei Amriswil, am Satzgewinn. Beim Stande von 24:23 kam Luzern zum ersten Satzball, dem noch weitere folgen sollten. Aber auch Amriswil hatte beim 26:27 den Satz vor Augen. Den fünften Satzball verwertete Nathan Broch zum 30:28 für Luzern.

Auch der dritte Satz war hart umkämpft. Bei 6:9 führte Amriswil, doch ab Satzmitte lag vorerst meist Luzern in Front. Erst nach dem 19:19 holten die Amriswiler bei Aufschlag Imhoffs den Vorsprung, der in der Folge in den 25:21-Satzgewinn mündete. Wie im zweiten Satz gelang den Luzernern auch im vierten Satz ein Traumstart. Bei 10:3 war schon so etwas wie eine Vorentscheidung gefallen, denn auch im weiteren Verlauf des Satzes kamen die Amriswiler nie näher als auf fünf Punkte heran. Das 25:17 war die logische Folge.

Luzern im Tiebreak zu stark für Amriswil

Als Luzern im Tiebreak mit 6:2 in Führung gehen konnte, rafften sich die Amriswiler nochmals auf, holten auf 6:6 auf und gingen sogar mit 9:8 und 10:9 in Führung. Doch gegen Schluss hin spielten fast nur noch die Luzerner, und nach gut zwei Stunden Spielzeit gewann mit Luzern die etwas glücklichere, in den entscheidenden Momenten aber auch bessere Mannschaft.

Den nächsten Ernstkampf hat Amriswil am Sonntag im Cup-Viertelfinal auswärts Servette-Star-Onex..

Volley Luzern – Volley Amriswil 3:2 (21:25, 30:28, 21:25, 25:17, 15:13)

Bahnhofhalle Luzern – 250 Zuschauer – 1. SR Philippe Schürmann/ 2. SR Patrick Fonio.

Mannschaftsaufstellung Luzern: Leandro Mejia, Peer Harksen, Bruno Jukic, Marcel Häfliger, Edvarts Buivids, Nathan Broch, Jörg Gautschi (Libero).

Mannschaftsaufstellung Amriswil: Quentin Zeller, Mischa von Burg, Milija Mrdak, Luis Sosa, Facundo Imhoff, Dima Filippov, Ramon Diem (Libero).