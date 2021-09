Im Jahr 1981 war die Initialzündung für Tennis auf dem Dorf. In Müllheim formierten sich Sportenthusiasten, um gemeinsam die kleinen gelben Bälle über das Netz zu schlagen. Von Anfang an befand sich das Clubhaus am Rosenweiher. Auf der Tennisanlage gibt es sogar Dankesworte des verstorbenen Gotthard-Sängers Steve Lee.