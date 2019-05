Am Untersee bei Steckborn bebte die Erde mit einer Magnitude von 2,0 Am Sonntagabend kurz vor Mitternacht hat sich am Untersee vor Steckborn in einer Tiefe von rund 6,2 Kilometern ein Erdbeben mit einer Stärke von 2,0 auf der Richterskala ereignet. Beim Schweizerischen Erdbebendienst sind jedoch kaum Verspürtmeldungen eingegangen. Samuel Koch

Blick auf das Internet-Seismogramm des Landesamts für Geologie in Freiburg. (Bild: AP Photo/Winfried Rothermel)

Am Sonntagabend kurz vor Mitternacht hat sich am Untersee vor Steckborn in einer Tiefe von rund 6,2 Kilometern ein Erdbeben mit der Magnitude 2,0 ereignet. «In der Regel werden Beben erst ab einer Magnitude von etwa 2,5 verspürt», schätzt Michèle Marti vom Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich das Beben ein.

Beim Erdbebendienst sind zwei Meldungen aus der Bevölkerung eingegangen. Damit noch mehr Rückmeldungen erfolgen, müssten sich ähnlich starke Beben laut Marti näher an der Oberfläche abspielen. Das letzte mit dem jetzigen vergleichbare Erdbeben im Thurgau ereignete sich im April 2018 in Weinfelden mit einer Magnitude von 2,3. Das letzte grössere Erdbeben (Magnitude von 4,5), das im Thurgau weiträumig spürbar war und kleinere Schäden angerichtet haben könnte, zeichnete der Erdbebendienst am 10. März 1851 auf.

Mitte Januar hat im Vorarlberg unweit zur Schweizer Grenze die Erde gebebt. Obwohl das Beben auch in der Ostschweiz spürbar war, erhielten die Kantonspolizei-Korps keinerlei Anrufe besorgter Bürger.