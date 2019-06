Am Umblin-Swim-Cup in Frauenfeld sind nur die Allerschnellsten im Becken Schweizer Spitzenschwimmer trafen sich am Wochenende im Freibad Frauenfeld, um sich in diversen Disziplinen zu messen. Für die Besten ist der Schwimmwettkampf Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Südkorea. Manuela Olgiati

Die schwimmbegeisterte Familie Rutishaus aus Berg TG mit Sohn Lennox, Vater Marc, der Organisator des Umblin-Cups ist, und Tochter Madison. (Bild: Manuela Olgiati)

Zwei Profis: Maxim Lobanovsky und Sasha Touretski. (Bild: Manuela Olgiati)

Am 2. Internationalen Umblin-Swim-Cup vom Wochenende im Frauenfelder Freibad nahmen 13 Schwimmclubs teil. Bei sommerlichen Temperaturen zeigten die jungen Schwimmer Glanzleistungen. Der mehrfache Schweizer Schwimmmeister Lennox Rutishauser, 14, sagt: «Ich trainiere sechsmal pro Woche.» Sein Ziel ist die Aufnahme ins Schwimm-Nationalkader. Schwester Madison Rutishauser, 12, startet für den Schwimmclub Frauenfeld. «Stolz auf die Leistungen der Kinder», zeigt sich Vater Marc Rutishauser, 42 (alle aus Berg), der Wettkampf-Organisator dieses Schwimmturniers.

Zwei Talente: Ylenia Schwarzer und Julie Boscheri. (Bild: Manuela Olgiati)

Der Ungare Maxim Lobanovsky, 23, und die Schweizer Schwimmhoffnung Sasha Touretski, 24, beide aus Locarno, trainieren viel und feiern Erfolge. Das Becken in Frauenfeld dient als Vorbereitung auf die WM in Südkorea. «Wir Tessiner erkunden vorher aber noch die Altstadt von Frauenfeld.» Ylenia Schwarzer, 11, Waltalingen, hat mit acht Jahren ein intensives Schwimmtraining begonnen. Julie Boscheri, 12, Gachnang, bereitet sich an diesem Cup für die Schweizer Meisterschaft in Basel vor.