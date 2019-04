Am Ringen, Schwingen und Singen: Thurgauer Nationalturntag in Bettwiesen Der 60.Thurgauer Nationalturntag ist bereits wieder Geschichte. Die Organisatoren zeigten sich als gute Gastgeber, nur das Wetter am Samstag hätte besser sein können. Über die Absage von Favorit Sämi Giger waren die meisten Besucher gar nicht im Bilde. Christoph Heer

Zwei Athleten kämpfen am Thurgauer Nationalturntag in Bettwiesen im Sägemehl. (Bild: Donato Caspari)



In sieben Alterskategorien kämpften die Nationalturner, es wurde gekämpft, gestossen, gerungen, geschwungen und gelaufen. Schon am Samstagmorgen entstand hierbei eine äusserst familiäre Stimmung im Festzelt und draussen in den Zelten, welche vor dem Regenfall schützten. Das beste Beispiel für das tolle Ambiente war dabei ein kleines Grüppchen von Sportlerangehörigen. Diese liessen es sich nicht nehmen und sangen kurzerhand das Thurgauerlied. Prompt verzogen sich die Regenwolken, und wärmende Sonnenstrahlen erhellten das Festgelände.

Während sich im Festzelt eine ältere Dame genüsslich verköstigte, kämpften die Turner draussen im Sägemehl um Ruhm und Ehre. Auf die Frage, ob sie sich denn schon ein Bild vom sportlichen Treiben gemacht habe, sagte sie lachend: «Nein, nein. Das interessiert mich nicht. Aber wenn in der Nähe schon solche Grossanlässe stattfinden, gehe ich immer vorbei, nur um Grilladen oder sonstige Köstlichkeiten zu schlemmen.» Der Bettwieser Nationalturner Andrin Peter meinte nach einem gestellten Gang:

«Schwingen ist Tradition, Volkssport Nummer eins und mit viel Kameradschaft ausgestattet. Nach einem harten Kampf wird gegenseitig gratuliert, Fairness steht an erster Stelle.»

Topfitte Athleten und bierselige Stimmung

Als eigentliches Zugpferd für den Nationalturntag galt im Vorfeld Sämi Giger. Nach der Absage des Titelverteidigers traten aber andere in den Mittelpunkt des Geschehens. Dass Giger nicht dabei war, bemerkten erst viele gar nicht. «Ich bin wegen meines Sohnes hier.» Oder: «Wir sind nur wegen der Kollegen und des Biers hier», äusserten sich die Anwesenden. Eine Dame jüngeren Alters fragte zurück:

«Wer ist denn Sämi Giger?»

Nun gut, nicht jeder kennt eben den mehrfachen Schwingfestsieger aus Ottoberg. Seitens Organisatoren bedauerte es Kurt Peter, dass Sämi Giger absagen musste.

«Wenn dir ein solches Zugpferd fehlt, ist es schon schade. Nichtsdestotrotz ist der 60.Nationalturntag eine erfolgreiche Geschichte, obwohl es am Morgen leider schon zwei Verletzungen gab.»

Dass mittlerweile wieder Regenwolken aufgezogen seien, bedeute für die Crew im Zelt Mehrarbeit. Und zahlreiche Personen standen im Zelteingang, von wo sie sich das Geschehen auf dem Sägemehl nicht entgehen lassen wollten.

Bettwiesen TG , 26.04.2019 / Thurgauer Nationalturntag in Bettwiesen .



99 Bilder Sportliche Höchstleistungen am Thurgauer Nationalturntag 2019

Etwas weniger gefordert waren an diesem Tag für einmal die Herrschaften am Glacestand. Kein Wunder, betrug die Aussentemperatur doch gerade mal knappe elf Grad Celsius. Je länger der Tag andauerte, desto bierseliger wurde aber die Stimmung. Turner sind eben nicht nur topfit, sie sind auch partyerprobt und trinkfest.