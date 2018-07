Am Open Air residieren wie ein König Seit Monaten meldet der Veranstalter des Open Airs Frauenfeld den Status ausverkauft. In Premium Lofts im VIP-Bereich gibt es noch Tickets. Dafür müssen die Besucher aber tief in die Tasche greifen. Samuel Koch

Im VIP-Bereich kann man sich unter Palmen weit ab von der drängenden Menschenmasse erholen. (Bild: Andrea Stalder (6. Juli 2017))

Die Ausstattung liest sich wie diejenige eines Hotels der mittleren Preiskategorie: ein Zimmer mit Bett, Decke und Kissen, Strom, kabelfreiem Internet, Hängeschrank sowie einer Terrasse mit eigenem Aufgang, Lounge, Minibar und Liegestühlen. Dazu gibt es freien Zugang zu WC- und Duschanlagen sowie eine Chillout-Lounge, um die Batterien nach dem Konzertbesuch wieder aufzuladen.

Wie jedes Jahr bietet der Open-Air-Veranstalter heuer nebst dem gewöhnlichen Campingplatz auch wieder einen VIP-Bereich an. Dort finden rund 3000 der insgesamt 50000 Besucherinnen und Besucher Platz, wie Open-Air-Mediensprecher Joachim Bodmer sagt. «Vor allem ältere Besucher wollen nicht mehr unbedingt in einem Zelt übernachten», sagt er. Von einem stark steigenden Trend hin zu mehr Komfort am Open Air will er jedoch nichts wissen.

Seit der Veranstalter Ende Januar bekanntgegeben hat, dass US-Rapper Eminem als Headliner auf die Grosse Allmend zurückkehrt, sind die Tickets begehrt wie warme Weggli. Innert weniger Stunden nach Bekanntgabe meldeten die Veranstalter erstmals überhaupt ausverkauftes Haus vor Festivalbeginn, Server-Absturz wegen des grossen Ansturms inklusive. Nebst den vielen VIP-Tickets für Premium Zelte und Lofts sind selbst sogenannte Premium Mansions ausverkauft – darin residieren acht Personen für Kosten von insgesamt 12560 Franken. Deshalb hat der Veranstalter nun kurz vor Festivalbeginn reagiert. «Wir haben zusätzlich nochmals zehn Premium-Lofts eingerichtet», sagt Bodmer. Zwar bleibt die Tageskasse während des ganzen Festivals geschlossen. Trotzdem glaubt er, dass auch noch die letzten Premium-Lofts à 1800 Franken für zwei Personen restlos ausgebucht sein werden.