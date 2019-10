Am Flohmarkt der Philatelia Frauenfeld: «Schreibe dir morgen, hab jetzt keine Zeit» Am Frauenfelder Briefmarken-, Ansichtskarten-, und Münzen-Flohmarkt trafen sich Sammler zur Schatzsuche und zum Austausch. Christine Luley

Die Besucherinnen und Besucher auf Schatzsuche. (Bild: Reto Martin)

Der Obmann des Briefmarkensammlervereins Frantschach- St.Gertraud meldete sein Interesse am Frauenfelder Briefmarken-Flohmarkt nicht per Mail, sondern stilgerecht schriftlich an. Er sammelt «Strubel» Marken von 1854 bis 1862. Vielleicht hat der Kinderbuchklassiker Struwwelpeter der sitzenden Helvetia zu diesem Namen verholfen; der Lorbeerkranz auf ihrem Kopf sieht nach verwuschelten Haaren aus.

«Der Mann aus Kärnten wurde bei uns fündig», sagt Christian Rubi, Obmann der Philatelia Frauenfeld. Er hat den Anlass in der Mehrzweckhalle Oberwiesen organisiert und ist zufrieden mit dem Erfolg. An 45 Tischen präsentieren Händler und private Liebhaber ihre Ware.

Ein Besucher nimmt eine Briefmarke unter die Lupe. (Bild: Reto Martin)

Es ist offensichtlich, in der Briefmarkenszene sind eher wenig junge Leute unterwegs. Neben den meist reiferen Herren an den Tischen fällt David Kuttelwascher auf. Der 15-Jährige aus Balterswil hilft seinem Vater beim Verkauf.

Einer der wenigen jungen Besucher. (Bild: Reto Martin)

Ein weiteres Sammelgebiet sind Poststempel. Werner Berger aus Fahrweid durchforstet das Angebot von Albert Cadurisch aus Flawil und sucht in den in Boxen nach Marken mit Poststempeln, die seinen Kriterien entsprechen.

Ein Tell aus dem Jahr 1925 mit Grünspan

Bei der genaueren Betrachtung des Angebotes an Münzen, Medaillen und Banknoten wird einem bewusst, dass auch diese Werte Zeitgeschichte dokumentieren.

«Eigentlich sollte man Münzen nicht reinigen»

erklärt der Numismatiker einer Besucherin und warnt vor chemischen Mitteln. Er empfiehlt den ärgsten Schmutz in einem Tauchbad in heissem Wasser abzulösen, das Geldstück danach abzutupfen und nicht zu reiben. Doch das hat die Frau beim Versuch den Tell vom Grünspan zu befreien bereits gemacht und damit für eine Wertminderung ihres Fünflibers aus dem Jahr 1925 gesorgt.

Auch Münzen gibt es zu kaufen. (Bild: Reto Martin)

Seit 150 Jahren gibt es Postkarten. 1869 wurde die erste «Correspondenzkarte» mit eingedrucktem Wertzeichen in Österreich aufgegeben. Das Sammeln erfreute sich bald grosser Beliebtheit, denn Paul Lincke verfasste 1898 den «Karten-Sammler Marsch». Gemäss Wikipedia widmete der Operetten-Komponist das Klavierstück dem Erfinder der Ansichtskarten Johannes Miesler. Paul Grossmann unterlegte die Musik 1920 mit humoristischen Texten wie:

«Ansichtskarten-Sammelei ist heut der höchste Sport.»

Eine Besucherin durchstöbert die Ansichtskarten. (Bild: Reto Martin)

Peter Marcolin aus Appenzell ist eine Grösse unter den Kartensammlern. Sein Stand ist gut besucht. Karten scheinen eine analoge Form von SMS oder WhatsApp zu sein.

«Sende dir beste Grüsse, schreibe dir morgen einen Brief, hab jetzt keine Zeit»

schrieb 1917 eine Clara kurz und bündig auf einer Ansichtskarte an Ernst Rüegg.

Die alten Postkarten zeigen den Alltag der Meschen. (Bild: Reto Martin)

Die historischen Ansichten vermitteln den Zeitgeist, zeigen den Alltag der Menschen und die architektonischen Veränderungen von Orten. Dass es ihr gesundheitlich gut geht und die Schmerzen nachgelassen haben, teilt Lisette am 12. Mai 1943 aus Bad Schinznach mit. Da staunt der Leser, eine zweiwöchige Kur während des Kriegs? «Wir machen als Grenzpolizei auf dem Grossen St.Bernhard Jagd auf Schmuggler», teilte Kommandant E. Schmid 1944 mit und verriet:

«1 erwischter Schmuggler = 24 Stunden Urlaub für den glücklichen Finder.»

Die Jugend mischt sich langsam wieder ein

Seit vier Jahren gibt es im Verein Philatelia Frauenfeld keine Kinder- und Jugendgruppe mehr. Christian Rubi hat darum wiederum eine Kiste mit Gratismarken für Kinder zusammengestellt. Fabian aus Wagerswil greift begeistert zu. Der 12-Jährige sammelt Schweiz und Fürstentum Lichtenstein. Inspiriert hat ihn die Sammlung seines Nonno Feruccio. Der Bub ist sehr zufrieden mit der Ausbeute und packt seine Schätze in eine Tragtasche. «Jetzt brauch ich ein neues Album», stellt er fest.