Platz da fürs Kaff: Der in Frauenfeld geplante Kulturpavillon ist planerisch voll auf Kurs, aber der Kontostand beim Crowdfunding schwächelt

Der Frauenfelder Kulturverein Kaff will auf dem Unteren Mätteli im Herbst 2021 eine neue Heimat in Form eines Holzpavillons in Betrieb nehmen. Möglicherweise kann noch dieses Jahr die Baueingabe erfolgen. Die Coronapandemie aber macht den jungen Kulturmachern in Sachen Finanzierung einen Strich durch die Rechnung.