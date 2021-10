Alternativkultur Klares Verdikt nach kontroverser Diskussion: Frauenfelder Gemeinderat genehmigt Nachtragskredit für Kaff-Kulturpavillon auf dem Unteren Mätteli Ein weiterer wichtiger Entscheid für das Projekt des Kaff-Kulturpavillons: 25 Gemeinderatsmitglieder genehmigten am Mittwochabend den theoretischen Einnahmenverzicht von jährlich 60'000 Franken bei der Platzmiete. Zwölf bürgerliche Parlamentarier waren dagegen.

Eine Visualisierung des Kaff-Kulturpavillons auf dem Unteren Mätteli. Bild: PD/Joel Introvigne

Ja, aber. Diese Haltung schlug am Mittwochabend den Kaff-Aktivistinnen und -Aktivisten auf der Galerie aus dem Grossen Bürgersaal entgegen. Zwar gab es aus allen Fraktionen Lob für das Engagement des Kulturvereins zugunsten der jungen Frauenfelder Kulturlandschaft. Aber es wurden von bürgerlicher Seite auch diffuse Befürchtungen laut. Von wegen Lärmproblematik, subjektives Sicherheitsempfinden oder gar betreffend Szenenbildung politisch Radikaler. Mitte-Gemeinderat Christoph Regli nahm in diesem Zusammenhang im gleichen Atemzug die Wörter Rechtsradikale und Anarchisten in den Mund.

Christoph Regli, Gemeinderat Mitte. Bild: PD

Die Diskussion, die fast 80 Minuten dauerte, war hitzig und wurde emotional geführt. Letztlich wurde die Suppe im Gemeinderat aber nicht so heiss gegessen, wie sie zuvor köchelte. Eine klare Mehrheit von 25 Gemeinderatsmitgliedern genehmigte den Nachtragskredit für den Kaff-Kulturpavillon auf dem Unteren Mätteli, zwölf hatten Nein gesagt bei einer Enthaltung. Die zweite positive Nachricht für den Verein, nachdem kürzlich der Kanton einen einmaligen Unterstützungsbeitrag über 240'000 Franken zugesprochen hatte.

Einnahmenverzicht nur theoretischer Natur

Der Kulturverein Kaff plant, auf dem Unteren Mätteli auf 1000 Quadratmetern einen Kulturpavillon in Holz-Elementbauweise zu erstellen. Am Unterstützungsbeitrag der Stadt über 300'000 Franken, den der Stadtrat im Juli 2020 abschliessend bewilligt hatte, gab es am Mittwochabend zwar nichts mehr zu rütteln. Vielmehr ging es um einen Nachtragskredit wegen eines jährlichen Einnahmenverzichts von 60'000 Franken. Nach dem Grundsatz der Einheit der Materie würde dieser Betrag mit der Finanzierungszusage des Stadtrats zusammen dessen Finanzkompetenz überschreiten. Dass der Einnahmenverzicht eher theoretischer Natur ist, war im Gemeinderat indes mehr oder weniger unbestritten.

Das Video zur Crowdfunding-Aktion. Video: Verein Projekt Kaff

Christoph Tobler, Gemeinderat SP. Bild: PD

Im Laufe der Diskussion wurde man aber den Eindruck nicht los, dass es am Gegenstand des Nachtragskredits vielmehr um eine nachträgliche Legitimierung der städtischen 300'000 Franken ging. Diese Wahrnehmung unterstrich Christoph Tobler (SP), der davon sprach, dass der Stadtrat unnötigerweise Verantwortung abschiebe. Schon in der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration gingen die Wogen hoch, wie GPK-Sprecher Elio Bohner (CH) berichtete. Erst mit dem Stichentscheid des Kommissionspräsidenten kam der Ja-Antrag auf eine Mehrheit.

Gesellschaftliche Relevanz versus Sicherheitsbedenken

Annina Villiger Wirth, Gemeinderätin CH. Bild: Andrea Stalder

Bedingungslose Unterstützung für Genehmigung des Nachtragskredits kam nur von der Ratslinken. Annina Villiger Wirth (CH) sprach von der gesellschaftlichen Relevanz des Kulturlokals und vom Cluster für junge Kulturinteressierte, der auf dem Unteren Mätteli entstehen könne. Sie sagte:

«Der vorgesehene Standort ist wichtig und richtig.»

Karin Gubler, Gemeinderätin CH. Bild: PD

Tobler sagte, es lohne sich in der Gesamtbetrachtung, ein solch engagiertes Projekt zu unterstützen. Roland Wetli (CH) sagte, die Gefahr, dass der Kulturpavillon andere städtebauliche Projekte auf dem Unteren Mätteli blockiere, bestehe nicht. Er meinte damit sehr wahrscheinlich das positiv bewertete TKB-Millionen-Projekt für ein Eidgenössisches Kompetenzzentrum für Holztechnologie von Lignum Ost. Auch Samuel Kienast (EVP) und Alfred Bloch (SP) machten sich für die junge Kulturarbeit stark. Und Karin Gubler (CH) lobte den Durchhaltewillen des Vereins:

«Den Kopf in den Sand zu stecken, war noch nie eine Option für das Kaff.»

Sandro Erné, Gemeinderat FDP. Bild: Tobias Garcia

Sandro Erné (FDP) rechnete indes vor, dass der Kulturverein innert zehn Jahren 1,25 Millionen Franken nicht selber erwirtschaften müsse. «Das ist ein sehr hoher Betrag! Es stellt sich nun die Frage, ob dieser Betrag zu rechtfertigen ist. Wenn es nach dem Stadtrat und auch einigen Mitgliedern in der Fraktion geht: ja.» Bei den Freisinnigen ist der Standort nicht über alle Zweifel erhaben. Und Erné wünscht sich eine Art Moratorium, damit in den kommenden zehn Jahren keine weiteren Unterstützungsgelder fliessen.

Severine Hänni, Gemeinderätin SVP. Bild: PD

«Eine solche Unterstützung geht für uns zu weit.»

Das sagte Severine Hänni (SVP). Zum einen, so befand sie, könnte man wirtschaftlicher arbeiten für eine bessere Eigenfinanzierung. Zum anderen werde von diesem Angebot «nur ein kleiner Teil der jungen Bevölkerung» angesprochen.

Kosten, die verschwiegen werden?

Stefan Geiges, Gemeinderat Mitte. Bild: PD

Von der Mitte gab es auch Kritik. Stefan Geiges (Mitte) sagte, er habe noch selten eine Botschaft vor sich gehabt, in der «so übers Ziel hinausgeschossen wurde mit den Zahlen zu Gunsten der Sache». Wäre das eine Botschaft für etwas Bürgerliches, so würde der Stadtrat gewiss gewaltig getadelt werden. Er mutmasste, dass zusätzliche Aufwendungen fürs Kaff verschwiegen werden. Stadtpräsident Anders Stokholm hielt dagegen, der einmalige Unterstützungsbeitrag der Stadt dürfe nicht mit der Leistungsvereinbarung vermischt werden. Es gehe einzig und allein um einen theoretischen Einnahmenverzicht.

«Die Unterstützung ist verhältnismässig.»