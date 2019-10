Ältere Frauenfelder haben Smartphone und Touchscreen im Griff

Die Frauenfelder Fachstelle für Alters- und Generationenfragen: Gekommen, um ab 2020 zu bleiben

Der Frauenfelder Stadtrat will die noch bis Ende Jahr befristete Fachstelle für Alters- und Generationenfragen in einen Regelbetrieb überführen. Mit Mehrkosten ist aber nicht zu rechnen. Der Gemeinderat hat in dieser Sache das letzte Wort.