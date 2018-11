Alte und neue Häuschen am Weihnachtsmarkt Frauenfeld

Der Frauenfelder Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 14. Dezember, um 14 Uhr eröffnet. Vom Soldatendenkmal zieht die traditionelle Kamelkarawane durch den Markt. Anschliessend stehen die Tiere im «Suure Winkel» für Fotos bereit. Um 17 Uhr folgt der Eröffnungsapéro auf dem Bankplatz. Danach spielen verschiedene Musikformationen am Markt. Die Stände sind bis 20 Uhr geöffnet, die Beizli sind länger offen. Am Samstag, 15. Dezember, beginnt der Marktbetrieb um 11 Uhr, ebenfalls mit der Kamelkarawane. Ab 12 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung, um 16 Uhr beginnt auf dem «Himalaya» die Aktion «Eine Million Sterne». Der Markt dauert wiederum bis 20 Uhr. Am Sonntag, 16. Dezember, ist von 11 bis 17 Uhr Markt und Sonntagsverkauf. Ab 11 Uhr findet im «Suure Winkel» ein Kinderschminken statt, ab 12 Uhr gibt es weihnachtliche Livemusik. (rha)