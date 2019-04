Alte grüne Männer im Thurgau Restzucker: Dank der Klimajugend sind am letzten Wochenende einige alte Männer in die Thurgauer Stadtparlamente gewählt worden. Derweil ist das Waffenrecht Gesprächsthema im Schulhaus Wigoltingen. David Angst

David Angst. (Bild: Ralph Ribi)

Die Parolenfassung über das Öffentlichkeitsprinzip hat es gezeigt: In der SVP Thurgau tobt ein Richtungskampf. Die eine Hälfte vertritt die traditionelle staatstragende SVP. Die andere Hälfte macht auf Opposition. Zur Verhinderung grösserer Schäden muss nun ein Rettungssanitäter in den Grossen Rat nachrutschen. Beim Schengen-Waffenrecht ist die SVP aber klar in der Opposition.

Das neue Waffenrecht wird auch im Schulhaus Wigoltingen heftig diskutiert – allerdings nicht im Lehrerzimmer, weil dort der Schulleiter während der Pausen meistens allein ist. Unter den Schülern gibt es offenbar verschiedene Auffassungen darüber, ob nun das alte Schengen-Waffenrecht gilt oder bereits das neue. Oder das uralte Waffenrecht von 1860 im Gebiet westlich des Missouri.

Im Vergleich gar nicht so alt

Dank der Klimajugend sind am letzten Wochenende einige alte Männer in die Thurgauer Stadtparlamente gewählt worden. Die Aufgabenteilung in der Klimabewegung ist klar: Die jungen Frauen machen die Strassenarbeit. Für die relevante politische Arbeit jedoch müssen die alten Männer her. Offenbar traut man es denen immer noch am ehesten zu, die Probleme zu lösen.

Und auf den zweiten Blick sind die «neuen Grünen» zwar alt, aber noch nicht steinalt. Guido Leutenegger ist mit seinen 61 Jahren geradezu ein Jungspund. Und auch Jost Rüegg (72) und Peter Fretz (71) haben das Beste noch vor sich. Zum Vergleich: Mick Jagger ist 75, Christoph Blocher wird 79, und Jorge Mario Bergoglio (auch bekannt als Papst Franziskus) ist bereits 83-jährig. Und alle drei sind meistens voll im Saft.