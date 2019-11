Alles, was Kindern recht ist: Frauenfeld feiert am Mittwoch den Tag der Kinderrechte Das Thurgauer Kinderrechtemobil ist als Gemeinschaftsprojekt zwischen Steckborn und Frauenfeld entstanden. Gestern stellten es das Amt für Gesundheit und Pro Juventute Schaffhausen-Thurgau der Öffentlichkeit vor. Stefan Hilzinger

Petra Hotz (Pro Juventute SH/TG), Projektleiterin Anna Hecken vom Thurgauer Amt für Gesundheit, die Gestalterinnen Sarah Baumann und Vida Sprenger sowie Amtsleiterin Karin Frischknecht und Pro-Juventute-Präsident Anders Stokholm vor dem Mobil. (Bild: Stefan Hilzinger)

«Gebt den Kindern das Kommando», sang Herbert Grönemeyer schon 1986. Das war drei Jahre, bevor die Vollversammlung der Vereinten Nationen am 20. November 1989 die Kinderrechtskonvention verabschiedete. Der Kanton Thurgau, die Pro Juventute Schaffhausen-Thurgau und die Stadt Frauenfeld feiern dieses spezielle Jubiläum, zum einen mit einem Spielnachmittag in der Konvikthalle (siehe Kasten) und zum anderen mit einem Kinderrechtemobil, das die Verantwortlichen des kantonalen Amtes für Gesundheit am Dienstag der Öffentlichkeit vorstellten.

Auch Erwachsene sollten sich auskennen

Das Thema Kinderrechte passe sehr gut in die aktuelle Kampagne ihre Amtes für psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, sagte Leiterin Karin Frischknecht. «Wer die Rechte der Kinder kennt und respektiert, der schützt auch deren psychische Gesundheit», sagte sie. Der umgebaute Bauwagen bietet Kindern Platz, sich spielerisch mit dem Thema zu beschäftigen. Doch er soll die Konvention auch den Erwachsenen ins Gedächtnis rufen. Frischknecht sagte:

«Kinderrechte haben nichts von ihrer Aktualität verloren. Der Schutz der Privatsphäre etwa hat mit der Digitalisierung gerade für Kinder an Bedeutung gewonnen.»

Die Idee für das Mobil – ein Novum in der Schweiz – hat das Amt für Gesundheit im April lanciert und dafür die Pro Juventute Schaffhausen-Thurgau als Partner ins Boot respektive den Bauwagen geholt. Weitere Sponsoren unterstützen das Vorhaben, etwa die Läbesschuel aus Steckborn, die den Wagen dem Kanton für vorerst ein Jahr überlässt. Schüler der Läbesschuel und Mitglieder des Frauenfelder Kinderrates haben an Konzeption und Gestaltung des Mobils mitgewirkt.

Auf Tournee durch den Kanton

Im Rahmen einer Ferienpassaktion haben Steckborner Kinder in den Herbstferien das Innere des Wagens gestaltet. Das künstlerische Konzept stammt von Vida Sprenger, die im Auftrag von Pro Juventute ein Wimmelbild und ein Memory-Spiel zum Thema Kinderrechte geschaffen hat. Der Wagen ist in den nächsten Wochen und Monaten im Kanton auf Tournee. Eine der Stationen ist Steckborn, wo das Mobil anlässlich der Gewerbeausstellung Ende April stehen wird.

Das Thema des Wagens ist nicht zu übersehen.

«Wenn Kinder ihre Rechte kennen, sind sie besser vor Gefahren geschützt», sagte Pro-Juventute-Präsident Anders Stokholm. Nicht immer sei Pro Juventute vorbildlich gewesen, sagte er mit Verweis auf die Aktion «Kinder der Landstrasse», bei der Kinder von Fahrenden ihren Eltern weggenommen wurden. Umso stärker sei man heute sensibilisiert.