Viereinhalb Jahre nach dem verheerenden Brand in der Steckborner Altstadt: Der Wiederaufbau ist gestartet Symbolisch war die Kalksteinsetzung zum Wiederaufbau der Steckborner Altstadtbrand-Häuser am Donnerstag.

Matthias Brunnschweiler (Kirchgasse 2/Seestrasse) setzt den Stein hinten Ehefrau Elisabeth Brunnschweiler, Urs Donatsch (Seestrasse 103) und Susanne Keller (Seestrasse 101). Bild: Margrith Pfister-Kübler

30 Menschen verloren ihr Dach überm Kopf. Die historischen Liegenschaften Kirchgasse 2 sowie Seestrasse 99, 101, 103 und 105 waren zerstört. Grund war der verheerende Steckborner Altstadtbrand, ausgelöst durch einen überhitzten Akku beim Ladevorgang eines Spielzeugautos, am 21. Dezember 2015. Hinter den Kulissen ist seither viel passiert.

Die Umsetzung kam ins Stocken. Es gab Einsprachen. Das ursprüngliche Architekturbüro verkaufte seine Urheberrechte, das Zürcher Büro Ryf Partner Architekten mit ETH-Architektin Valérie Cottet sprang ein und trieb das Projekt namens Triplex voran. So wurde Triplex zur Baureife gebracht und am vergangenen 6. April mit dem Bau durchgestartet.

Grosser Einsatz von Cornelia Bein

«Endlich ist alles nach unserem Wunsch», sagte am Donnerstag Drogist Matthias Brunnschweiler, Hauptgeschädigter des Brandes, beim nachgeholten Spatenstich, in diesem Fall eine Kalksteinsetzung, durch die drei Bauherren. Die Kirchenglocken läuteten dazu, es war exakt elf Uhr. Brunnschweiler war voll des Lobes über die neuesten Entwicklungen, beklagte aber, dass «zwei Jahre nutzlos vergangen sind». Und die Denkmalpflege, die habe Vorgaben, aber kein Geld lockergemacht, weil es halt ein Neubau sei. Sonst sei jetzt alles zur Zufriedenheit, obwohl «wir Bauherren als Goldesel gesehen werden». Er lobte die Bauleitung, das Frauenfelder Büro Novum Bau AG, mit Bauleiter Tobias Stäheli sowie Stefan Ritzler, der die Verkehrsplanung aufgleiste. Ein besonderes Kränzchen wurde Cornelia Bein, Architektin ETH und Co-Präsidentin der Stiftung Ortsbild Steckborn, gewunden, die stets mit Hingabe und diplo­matischem Geschick mitentwickelte, und so gegenseitiges Vertrauen zu schaffen wusste.

Läuft alles wie geplant, wird im Dezember Aufrichte gefeiert, und der Bezug ist für Herbst 2021 in Aussicht gestellt. An der Kirchgasse 2/Seestrasse 99 soll in einem Teil von Erd- und erstem Obergeschoss die Mediathek/Bibliothek «Haus für Aug und Ohr» einziehen.

Die Besitzer Elisabeth und Matthias Brunnschweiler werden an ihren früheren Wohnort zurückkehren, total gibt es sieben Wohnungen. An der Seestrasse 101 gibt es sieben Wohnungen, an der Seestrasse 103 zwei Wohnungen plus Büro respektive Atelier.