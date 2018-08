Der «Allecheib-Lade» in Müllheim wird 40

Am kommenden Wochenende findet zum 40-jährigen Bestehen des Fachgeschäfts der Hausammann AG ein Fest statt. Nebst zehn Prozent Rabatt auf alle Artikel (ausser Aktionen) gibt es verschiedene Vorführungen von diversen Geräten wie beispielsweise Haushaltsmaschinen, Elektro- und Schweissgeräte. Zudem gibt es bei einer Tombola mehrere Preise zu gewinnen. Pro zehn Franken Einkauf erhalten die Kundinnen und Kunden je ein Los. Gefeiert wird am Freitag, 24. August, von 8 bis 18.30 Uhr und am Samstag, 25. August, von 9 bis 15 Uhr. Am Samstag gibt es nebst den Vorführungen auch kostenlose Häppchen vom Grill. (rha)