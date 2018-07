Alkoholisierter 35-Jähriger kracht mit seinem Auto in eine Baustelle in Frauenfeld

Ein alkoholisierter Autofahrer landete am Mittwochabend in Frauenfeld nach einem Selbstunfall in einer Baustelle. Eine Atem-Alkoholprobe beim Lenker ergab einen Wert von 1,7 Promille Alkohol im Blut. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.