«Akt der Menschlichkeit»: Kanton Thurgau erlaubt ab Ende Woche wieder Besuche in Alters- und Pflegeheimen Am Montag präsentiert der Kanton Thurgau an einer Medienkonferenz aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Im Zentrum stehen die Lockerungen der Massnahmen und deren Einfluss auf das Gesundheitswesen.

Einblick in das Altersheim Bannau in Weinfelden während des Aktivierungsturnens. (Bild: Andrea Stalder,

Dezember 2019)

(seb.) Auch im Thurgau stehen Lockerungen an. Spitäler dürfen wieder ihren Normalbetrieb aufnehmen, müssen aber weiterhin Plätze für Covid-Patienten reservieren. Im Thurgau sind das 60 Akutbetten sowie 18 Intensivbetten.

Regierungspräsident Jakob Stark. (Bild: Reto Martin)

Laut den Ausführungen von Regierungspräsident Jakob Stark am Montagmorgen liegen derzeit aktuell acht Personen auf der Intensivstation.

Für die Spitäler bedeutet es: Es dürfen wieder sämtliche, also auch nicht dringliche Eingriffe vorgenommen werden.

Hotline übernimmt weiterhin Contact Tracing

Eine weitere Neuerung betrifft das sogenannte Contact Tracing. Dabei geht es um die Identifikation der Kontaktpersonen zu einem bestätigten Corona-Fall. Eine Hotline übernimmt dieses Contact Tracing. Dies war bereits zu Beginn der Coronakrise im Thurgau der Fall.

Regierungspräsident Jakob Stark spricht an der Pressekonferenz zu den Medienschaffenden. (Bild: Sebastian Keller)

Sobald jemand positiv auf das Virus getestet worden ist, soll sich die Person isolieren. Personen, die mit der erkrankten Person Kontakt hatte, sollen sich in Quarantäne begeben. Kantonsärztin Agnes Burkhalter sagt:

Kantonsärztin Agnes Burkhalter. (Bild: Reto Martin)

«Wir gehen davon aus, dass das Kontaktmanagement für viele Monate nötig sein wird.»

Eine Änderung gibt es auch für die Besuchsregeln in Alters- und Pflegeheime. Das Besuchsverbot wird ab dem 1. Mai leicht gelockert. «Das ist auch ein Akt der Menschlichkeit», sagt Regierungspräsident Jakob Stark. So muss der Besuch angemeldet werden, er findet in extra dafür vorgesehene Zone statt. Diese müssen in öffentlichen Bereichen der Heime sein.

Die Abstand- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. «Umarmungen sind nicht möglich», betont Karin Frischknecht, Chefin des Amtes für Gesundheit.

Appell an Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln

Bereits am Montag sind personenbezogene Tätigkeiten in den Heimen wieder erlaubt. So dürfen Coiffeure und Podologinnen wieder im Pflegeheim arbeiten.

Ganz allgemein appelliert Regierungspräsident Jakob Stark an die Bevölkerung, sich weiterhin an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. Nur so könne die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden.