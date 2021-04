AHV Bundesgericht gibt Thurgauer Rentnerin Recht, bezweifelt aber Glaubwürdigkeit Im Kampf um Ergänzungsleistungen erringt eine Rentnerin einen Teilsieg gegen die Ausgleichskasse. Unklar ist, ob sie unentgeltlich bei ihrem Partner wohnt. Falls ja, gilt das als Naturaleinkommen.

Das Sozialversicherungszentrum Thurgau führt die kantonale AHV-Ausgleichskasse. Donato Caspari

Eine AHV-Rentnerin mit Jahrgang 1954 meldete sich am 18. Juli 2018 bei der Thurgauer Ausgleichskasse, um Ergänzungsleistungen zu erhalten. Dabei gab sie an, sie lebe bei ihrem Partner zur Untermiete und zahle 360 Franken an die monatliche Miete von insgesamt 720 Franken.

Die Kasse lehnte den Antrag am 29. Oktober 2018 ab. Die Rentnerin zog den Entscheid weiter. Aber auch das Thurgauer Verwaltungsgericht gab ihr am 15. April 2020 einen abschlägigen Bescheid.



Kasse zahlt 2800 Franken Entschädigung



Nun heisst das Bundesgericht eine Beschwerde der Rentnerin teilweise gut und schickt die Sache zurück an die Ausgleichskasse des Kantons Thurgau, wie dem letzte Woche veröffentlichen Urteil zu entnehmen ist (9C_379/2020). Die Ausgleichskasse muss die Gerichtskosten von 500 Franken übernehmen und die Rentnerin mit 2800 Franken entschädigen.

Umstritten sind nur die Ergänzungsleistungen in der zweite Jahreshälfte 2018. Ob die Frau auch für die folgende Zeit Leistungen verlangt oder erhält, geht aus dem Urteil nicht hervor. Die Anwältin der Rentnerin war nicht erreichbar.



Die Beschwerdeführerin sollte die allfällige Nachzahlung noch nicht in ihr Budget aufnehmen. Das Bundesgericht hat nämlich Zweifel daran, dass sie darauf Anspruch hat. Das dreiköpfige Richtergremium in Lausanne verlangt eine genauere Abklärung. Die Rentnerin habe dabei eine Mitwirkungspflicht.

Ergänzungsleistungen beanspruchen kann man, wenn die AHV und sonstiges Einkommen nicht die minimalen Lebenskosten decken. Die Rentnerin behauptete, sie beteilige sich zur Hälfte an den gemeinsamen Lebenshaltungs- und Wohnkosten. Das Verwaltungsgericht ging nicht weiter darauf ein.

Wie das Bundesgericht in seinem Urteil erklärt, ist es aber entscheidend, ob die Behauptung stimmt. Falls nein, sei auf den Bezug von Naturalleistungen zu schliessen, die beim Einkommen anzurechnen seien. Das Bundesgericht bezweifelt die Darstellung der Rentnerin explizit:



«Die von ihr behauptete hälftige Beteiligung erscheint aktuell weder glaubhaft noch überwiegend wahrscheinlich.»

Vielmehr bestünden Ungereimtheiten. Vor allem habe die Rentnerin ihre Beteiligung an den Lebenshaltungskosten nicht nachgewiesen. Ein Untermietvertrag liege in den Akten, jedoch kein Hauptmietvertrag.

Der Untermietvertrag ist auf den 1. Juli datiert, ohne Angabe einer Jahreszahl. Dabei lebt die Rentnerin seit 2002 bei ihrem Partner. Das Datum des Untermietvertrags «deutet zumindest auf einen bewussten Vertragsabschluss zwecks Erwirkung von Ergänzungsleistungen hin», heisst es im Bundesgerichtsurteil.

Ausserdem müsste die Rentnerin gemäss Untermietvertrag die Miete jeweils bis zum 26. des Vormonats auf das Bankkonto ihres Partners überweisen. Die Rentnerin hat aber keine Kontoauszüge vorgelegt, die ihre Zahlungen belegen. Wie die Bundesrichter feststellten, reichte sie nur eine am 5. Juli 2018 vom Partner unterzeichnete «Quittung für Wohnungs-Miete Juli 2018» über 360 Franken ein.