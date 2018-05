Agroscope: Regierungsrat Schönholzer schlägt Alternative zur Zentralisierung vor

Der Thurgau fordert, dass Posieux als zentraler Agroscope-Standort in Frage gestellt wird. Die Forschung soll stattdessen an drei anderen Standorten zentralisiert werden – auch in Tänikon. Die Ostschweizer Regierungskonferenz unterstützt den Thurgau.