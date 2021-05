Afrikanische Schweinepest Kampf gegen Tierseuche: Der Thurgau verpflichtet Jäger zur Probeentnahme bei Wildschweinen Der Kanton Thurgau baut das Frühwarnsystem aus: Um einen Ausbruch der hochansteckenden Afrikanischen Schweinepest sofort zu erkennen, müssen die Jäger bei toten Wildschweinen Proben entnehmen. Es gilt vor allem zu verhindern, dass sich die Krankheit auf Hausschweine überträgt.



Wildschweine werden im Thurgau vermehrt auf die Afrikanische Schweinepest untersucht.

Bild: Fotolia

Das Thurgauer Veterinäramt ist in Alarmbereitschaft. Laufend rückt die Afrikanische Schweinepest näher. Um erste Fälle im Thurgau sofort zu erkennen und weitere Massnahmen ergreifen zu können, verpflichtet nun das Veterinäramt die Jäger, von Wildschweinen Proben zu entnehmen und diese ans eidgenössische Institut für Virologie und Immunologie einzuschicken.

Damit soll vor allem ein Übergreifen auf die Hausschweine möglichst verhindert werden, schreibt das Veterinäramt in einer Mitteilung. «Im Kanton Thurgau werden nach Luzern und Bern am drittmeisten Schweine gehalten. Insgesamt sind es in 336 Betrieben rund 164'000 Hausschweine.» Schweinehalter sind längst sensibilisiert. Kontakte zwischen Wild- und Hausschweinen gilt es konsequent zu vermeiden. Ausserdem gelten Hygienevorschriften, dass keine Personen den Erreger in einen Stall einschleppen.



Vom Menschen geht das grösste Risiko einer Verschleppung aus



Im vergangenen Herbst ist die für Schweine hochansteckende Krankheit von Osteuropa nach Deutschland übergeschwappt. Natürlich breitet sich die Seuche über Wildschweine im Jahr nur etwa 20 bis 30 Kilometer aus, sagt Robert Hess, Chef des Thurgauer Veterinäramts. Das grössere Risiko einer Verbreitung berge der Mensch, für den selber keine Gefahr besteht.



Hess sagt:

«Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest kann sprunghaft erfolgen.»

Robert Hess, Leiter des Thurgauer Veterinäramts. Bild: PD

Das hätte ein Beispiel in Belgien gezeigt, wo etwa 1000 Kilometer vom Seuchenherd in Osteuropa entfernt die hochansteckende Tierkrankheit plötzlich ausbrach. Die grösste Gefahr gehe von kontaminierten Essensresten wie Schinken oder Salami aus, die in der Natur weggeworfen und von Wildschweinen gefressen werden. Für den Menschen ist selbst der Verzehr von verseuchtem Fleisch ungefährlich. Bei Wildschweinen führt eine Ansteckung hingegen oft nach nur wenigen Tagen zum Tod.



Die infizierten Wildschweine wirken rasch lethargisch

Ab dem 1. Juni verpflichtet der Kanton die Jäger, «Kadaver von verendet aufgefundenen, krank erlegten oder dem Strassenverkehr zum Opfer gefallenen Wildschweinen» auf das Virus zu testen. «Im Rahmen der ordentlichen Jagdausübung gesund erlegte Wildschweine sind nicht zu beproben.»

Die Schweinepest sei eine aggressive Krankheit, sagt Hess. Nach einer Ansteckung würden die Tiere rasch lethargisch wirken. Dadurch seien sie von den gesunden Tieren gut zu unterscheiden.

«Im Zweifelsfall soll aber immer eine Probe erstellt werden.»



Es müsse eine sogenannte Tupferprobe von einem Stück der Milz oder beim Einschussloch eines erlegten Tieres genommen werden, erklärt Hess. Dafür werden die Jäger mit entsprechendem Probekits inklusive Anleitung und vorfrankiertem Couvert ausgerüstet. Auf freiwilliger Basis hätten die Jäger bereits ab 2018 Wildschweine getestet. Seither trafen im Schnitt rund zehn solcher Proben aus dem Thurgau beim eidgenössischen Institut für Virologie und Immunologie im bernischen Mittelhäusern ein. Diese Zahl dürfte nun deutlich ansteigen, wenn auch nicht explosionsartig, wie Hess sagt. Die Thurgauer Jäger erhalten pro Probe neu 50 Franken als Entschädigung.



Bei positivem Befund wird ein Sperrgebiet ausgeschieden

Der Thurgau dürfte gemäss Hess der erste Kanton sein, der die Jäger zu diesen Proben bei Wildschweinen verpflichtet. «Das ist ein probates Mittel», sagt der Veterinäramtschef. Und es unterstreicht, wie wichtig den Behörden das Thema Afrikanische Schweinegrippe ist. Längst stuft der Bund die Seuche als grosse Gefahr ein. Noch ist aber kein Fall in der Schweiz nachgewiesen.



Bei einem positiven Befund hat der Bund bereits Massnahmen skizziert. Es würde ein Sperrgebiet ausgeschieden werden, sagt Hess. Dieses müsste nach Tierkadavern abgesucht werden. Gemäss einem Merkblatt des Bundes würden im Falle eines Ausbruchs entsprechende Ruhegebiete für die Tiere geschaffen werden. Dort sollen sie nicht von Menschen gestört werden. Dadurch könnten Wanderbewegungen der Tiere und damit eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werden.