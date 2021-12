Adventszeit Die Schneeflocken gaben den Start: Am Müllheimer Adventsmarkt gab es Floristik und Kerzen für gemeinnützige Zwecke Letzten Freitag ging in Müllheim der traditionelle Adventsmarkt über die Bühne. Der gemeinnützige Frauenverein zeigt sich erfreut, dass sie die Veranstaltung diesmal durchführen konnten.

Der Gemeinnützige Frauenverein Müllheim verkaufte Adventsfloristik, Engel und Bärchen. Bild: Marlies Kunz

Der Markt mit 19 geschmückten Ständen auf dem Dorfplatz brachte etwas Normalität in diese nicht so einfachen Zeit. Fröhliche, gesprächige Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, von den vielfältigen Produkten passende Geschenke auszusuchen. Jolanda und Rosemarie vom organisierenden gemeinnützigen Frauenverein verkauften traditionelle Adventsfloristik, herzige Engel und Bärchen. Der Teilerlös bekommt die Stiftung Vivala in Weinfelden. Bei den Landfrauen reichte das Angebot von frischem Brot und Zöpfen bis hin zu Weihnachtsgebäck. Immer beliebt sind Herzog’s Frühlingsrollen.

Die beiden Jungs Corsin und Justin dekorierten bei der Elterngruppe ihre Guetzli selbst. Vier aufgestellte Kinder der katholischen Pfarrei verkauften ihre dekorativ verzierten Kerzen und «Geschenkssäckli», sie unterstützten mit dem Erlös ein Projekt für Kinder in Afghanistan. Glühwein, Punsch und Grillwürste kamen bei diesen Temperaturen gut an, das Marktcafé musste jedoch coronabedingt geschlossen bleiben. Die Marktfahrerinnen und Marktfahrer gaben sich viel Mühe, ihre vielfältigen Produkte zu präsentieren und so zu einer vorweihnachtlichen Atmosphäre beigetragen.