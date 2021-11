Adventszeit Besinnlichkeit garantiert: Frauenfelder Weihnachtsmarkt soll stattfinden, aber nur mit 130 Ausstellern, damit Besucherinnen und Besucher mehr Platz haben Der grösste Weihnachtsmarkt der Ostschweiz geht dieses Jahr in einer leicht verkleinerten Form über die Bühne – am Wochenende vom 17. bis 19. Dezember. Das OK hat bewusst nur 80 Prozent der möglichen Standplätze vergeben. Obwohl die Nachfrage für eine Vollbelegung vorhanden war, wie OK-Präsident Simon Biegger sagt.

Freuen sich auf die diesjährige Durchführung des Weihnachtsmarkts: das OK mit René Stebler, Michèle Andres, Präsident Simon Biegger, Caroline Schwar, Patrick Wirth und Daniel Weishaupt. Bild: Mathias Frei

Am besten schon mal in die adventliche Agenda eintragen: Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Dezember. Dann wird die Frauenfelder Innenstadt in weihnachtlich-besinnliche Stimmung getaucht sein. Denn:

«Nach heutigem Stand können wir den Frauenfelder Weihnachtsmarkt dieses Jahr wieder durchführen.»

Eine Impression vom Weihnachtsmarkt Frauenfeld 2019. Bild: Donato Caspari

OK-Präsident Simon Biegger sagt das und freut sich ungemein. Nach der Sitzung des Veranstalterteams von Dienstagmorgen steht fest, dass der grösste Weihnachtsmarkt der Ostschweiz nach dem Ausfall im vergangenen Jahr heuer wieder stattfinden kann. «Wir stehen mitten in den Planungen.» Märkte würden nicht als Veranstaltungen gelten. Deshalb müsse für Besucherinnen und Besucher des Frauenfelder Weihnachtsmarkts die Covid-Zertifikatspflicht nicht zur Anwendung kommen, erklärt Biegger. «In allen Innenräumen gilt aber natürlich ‹geimpft, genesen oder getestet›.» Betreffend die Entwicklung der Coronapandemie stehe das OK selbstverständlich im intensiven Austausch mit Stadt und Kanton.

10 Bilder 10 Bilder Frauenfeld TG , 21.11.2019 / Weihnachtsmarkt Frauenfeld Donato Caspari

Vergangenes Jahr ein kleines Ersatzprogramm

Vergangenes Jahr musste Biegger pandemiebedingt eine Absage verkünden. Um den Frauenfelderinnen und Frauenfeldern gleichwohl noch ein wenig adventliche Stimmung zu bereiten, führte das OK zwei Weihnachtswochen durch mit insgesamt drei Dutzend Non-Food-Marktfahrern. Die 28. Ausgabe des Marktes findet nun heuer statt. Üblicherweise zählt Biegger jeweils 170 Aussteller. In diesem Jahr habe man bewusst nur deren 130 zugesagt. Das entspricht 80 Prozent der Vollbelegung. So wolle man für die Besucherinnen und Besucher Platz schaffen, damit es keine Menschenansammlungen gebe.

«Aufgrund der Nachfrage hätten wir aber mit 170 Ausstellern füllen können.»

In den Vorjahren konnte das OK jeweils 35'000 Besucherinnen und Besucher über die drei Tage begrüssen. Der Marktperimeter bleibe derselbe, sagt Biegger, nämlich auf der Zürcherstrasse vom Sämannsbrunnen bis zum Soldatendenkmal und auf der Freiestrasse. Die Kirchgasse wird nur einseitig bespielt, damit man sich nicht auf den Füssen herumsteht.

Weihnachtsmarkt Frauenfeld: 17. bis 19. Dezember. Fr., 14 bis 20 Uhr; Sa., 11 bis 20 Uhr; So., 11 bis 17 Uhr.

www.weihnachtsmarkt-frauenfeld.ch