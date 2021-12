Adventskonzert Musik Stettfurt-Matzingen setzt Weihnachtsmusik nach zweijähriger Zwangspause modern um Die Musik Stettfurt-Matzingen hat am Samstag ein Adventskonzert in der Turnhalle im Stettfurter Gemeindezentrum gespielt. Dazu hörte das Publikum eine moderne Weihnachtsgeschichte.

Die Mitglieder der Musik Stettfurt-Matzigen spielen unter der Leitung von Dirigent Roland A. Huber. Bild: Manuela Olgiati

Virtuos. So haben die 20 Musikantinnen und Musikanten der Musik Stettfurt-Matzingen gespielt, die sich am Samstagabend zum Adventskonzert in der Turnhalle des Stettfurter Gemeindezentrums eingefunden haben. Präsident Simon Burgermeister sagte:

«Zwei Jahre nach der langen Pause durch die Coronapandemie freuen wir uns, wieder vor Publikum zu musizieren.»

Mit dem Weihnachtsoratorium aus Frankreich ist ein stimmiger Konzertanfang gemacht. Das wundervolle Werk mit warmen Melodien spielten die Musikanten unter der Leitung ihres Dirigenten Roland A. Huber im Takt. Die Jugendband ergänzte die Register erstmals während eines gesamten Konzertes. Der Dirigent sagte: «Das Zusammenspiel von jungen und erfahrenen Musikanten ist uns wichtig.»

Roland A. Huber, Dirigent Musik Stettfurt-Matzingen. Bild: Manuela Olgiati

Von beschwingt bis harmonisch

Diese Musik erlebten die rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal mit Unterhaltungswert. Die Anthologie mit Musik zu Weihnachten führte durch die Kontinente. Weihnachten in Portugal erklang beschwingt. Die traditionelle Weihnachtsmusik aus Russland spielte die Musik harmonisch. Das Musikstück «Ein Kind kommt aus Bethlehem» berührte die Herzen der Anwesenden. Dirigent Huber sagte:

«Als wir das Adventskonzert im Herbst vorbereiteten, haben wir uns die Auswahl an Literatur gut überlegt.»

Schliesslich hat diese Musik eine moderne Weihnachtsgeschichte verbunden. Erzähler Matthias Kreier liess die Botschaft über die Geburt des Jesuskindes in Stettfurt viral gehen. Der Erzähler las zwischen den einzelnen Musikstücken, die Zuhörer erfuhren immer mehr. Von Joe, der mit der jungen, noch minderjährigen Frau in einer Blockwohnung lebt.

Geburt geht via Twitter viral

Joe twitterte von der Schwangerschaft Mias. Er ist nicht der Vater des werdenden Kindes. Mia, inzwischen hochschwanger, zog mit Joe durch das schneebedeckte Lauchetal erst nach Matzingen. Sie suchten eine Unterkunft für die Nacht und schliesslich gebar Mia das Jesuskind in einem leerstehenden Blumenladen in Stettfurt. In dieser Geschichte folgten inmitten der Pandemie fremde Menschen dem Stern über Stettfurt. Dieser leuchtete hell, dazu erklang diese frohlockende Weihnachtsmusik. «Es ist die Liebe, die zählt, einmalig und wunderbar», sagte der Erzähler.

Der Applaus im Saal war gross. Die Musikantinnen und Musikanten geben zwei Zugaben. Um den Abend ausklingen zu lassen, gab es draussen Glühwein.