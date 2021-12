Am Freitag, 17. Dezember, ist um 14 Uhr Markteröffnung. Zu diesem Zeitpunkt startet auch der Einzug der Kamelkarawane beim Soldatendenkmal. Ab 17 Uhr spielen Musikformationen an verschiedenen Orten in der Innenstadt, und es findet auf dem Bankplatz die Eröffnungsfeier statt mit Stapi Anders Stokholm, Bandleader Pepe Lienhard, aber ohne Apéro. Um 20 Uhr ist, wie auch am Samstag, Marktende. Auch alle Aussenbeizli schliessen dann. Am Samstag, 18. Dezember, ist um 11 Uhr Markteröffnung mit dem Karawaneneinzug. Ab dann gibt es auch das Kinderschminken beim Stadtlabor. Livemusik ist ab 12 Uhr zu hören. Und um 15 Uhr beginnt die Aktion «Eine Million Sterne» bei der katholischen Stadtkirche. Am Sonntag,

19. Dezember, ist Eröffnung um 11 Uhr, wiederum mit Kinderschminken und ab Mittag mit Livemusik. Marktende ist um 17 Uhr. Freitag und Samstag ist Abendverkauf bis 20 Uhr, der Sonntagsverkauf dauert von 11 bis 17 Uhr. (ma)

www.weihnachtsmarkt-frauenfeld.ch