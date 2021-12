Advent Magie der Märlistadt: In Stein am Rhein stehen zum 20-Jahr-Jubiläum zwei Fabelwesen im Zentrum Zum 20. Mal verwandelt sich Stein am Rhein in eine Märlistadt. Noch bis 2. Januar gibt es allerlei Weihnachtliches und Märchenhaftes zu entdecken. Im Fokus steht die Geschichte einer Fee und einer Elfe.

Weihnachtliches zum Nach-Hause-Nehmen: ein Stand in der Märlistadt. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«In einem weit entfernten, märchenhaften Land, wo Feen und Elfen Seite an Seite lebten, wohnte auch eine besonders kleine, kluge Fee mit dem Namen Faba.» So beginnt die abenteuerliche Geschichte von Fee Faba und der Elfe Nox. Die Weihnachtsgeschichte wurde speziell zum 20-jährigen Bestehen der Märlistadt Stein am Rhein geschrieben. In den Jahren zuvor inszenierten die Organisatoren jeweils bestehende traditionelle Märchen. «Für das Jubiläum durfte es aber schon eine Extrageschichte sein», sagt Antonino Alibrando, Präsident des Organisationskomitees der Märlistadt, an der Eröffnung Mitte der Woche. Die Eröffnung wurde eingeläutet durch die Treichlergruppe Josef Kälin aus Lanzenneunforn.

Die Mitglieder der Treichlergruppe aus Lanzenneunforn eröffnen die Märlistadt musikalisch. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Leibhaftige Fee mit gläsernen Libellenflügeln

Die Geschichte von Faba und Nox kann auf dem Märliweg mit Bildern und einer leibhaftigen Fee mit gläsernen Libellenflügeln erlebt werden. Faba und Nox landen sogar mit einem Floss auf dem Inselchen Werd. Die Geschichte ist auch erhältlich in Form eines Märlibuches, herausgegeben vom Gewerbeverein Stein am Rhein.

Die Märliweg-App mit Quizfragen lockt zu einer besonderen Schnitzeljagd für die ganze Familie. Märchen für Kinder und Erwachsene gibt es auch im Märlihuus, erzählt von spannenden Persönlichkeiten. An der Eröffnung zu hören war erstmals der «Märlistadt-Song» mit dem Refrain «Chum au».

«Dank Sponsoren, Gönnern und Inserenten sind Sachen wie zum Beispiel das Karussellfahren für Kinder kostenlos, genauso wie das Basteln, Kerzenziehen oder Märchenhören im Märlihuus.»

Antonino Alibrando, OK-Präsident der Märlistadt. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Das sagt OK-Präsident Alibrando. Auch die musikalischen Darbietungen auf der Märlibühne sind für alle Besucherinnen und Besucher offen. Der Zutritt zum Mittelaltermarkt sowie zu den «Country & Western Days» ist ebenfalls kostenlos. Dies ermöglicht auch Menschen mit schmalem Budget in Stein am Rhein, frohe Adventsstunden zu verbringen. Die Märlistadt erfülle mit ihrer Vielfalt eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, sagt Alibrando.

Eine echte Fee begleitet die Gäste auf dem Märliweg. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Mehr als 10'000 ehrenamtliche Stunden

Der Anlass wurde von einem zwölfköpfigen Organisationskomitee und vielen Helferinnen und Helfer in mehr als 10'000 ehrenamtlichen Stunden auf die Beine gestellt, aufgrund der aktuellen Geschehnisse mit einem Schutzkonzept. Nicht vergessen wurde an der Eröffnung, all jene Personen zu erwähnen, die in den letzten 20 Jahren alles dafür getan haben, um die Märlistadt zum Erlebnis zu machen. Mit dabei auch der inzwischen verstorbene Märlistadt-Vater Edlef Bandixen.