Abstimmung «Zeit des planlosen Bauens von Parkhäusern ist vorbei»: Stimmvolk in Frauenfeld schickt 50 öffentliche Parkplätzen im Zentrum bachab Das Frauenfelder Stimmvolk sagt am Sonntag Nein zur Sicherung von 50 unterirdischen Parkplätzen unter dem geplanten Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes.

Parkhaus Passage in Frauenfeld. Bild: PD

Die Parkplatzfrage scheidet die Geister. Jetzt hat der Souverän am Sonntag an der Urne ein klares Zeichen gesetzt. Mit 4815 Nein- gegenüber 3216 Ja-Stimmen (59,95 Prozent) schickt er die grundbuchamtliche Übernahme von 50 öffentlichen Parkplätzen im Untergeschoss des Ergänzungsbaus des Regierungsgebäudes für 1,75 Millionen Franken aus der Spezialfinanzierung bachab. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,1 Prozent.

Die obsiegenden Gegner der Vorlage freuen sich über das «super Resultat», obwohl sich Grüne-Gemeinderat Michael Pöll als einer von neun Mitgliedern des Kontra-Komitees ein deutlicheres Zeichen erhofft habe. «Die Zeit des planlosen Bauens von Parkhäusern ist vorbei», sagt er. Das Verlagerungspotenzial von ober- zu unterirdischen Parkplätzen, was die Bevölkerung klar verlange, sei mit den Kapazitäten in den bestehenden Parkhäusern weiterhin vorhanden. Die Politik müsse jetzt den nächsten Schritt tun, meint Pöll und ergänzt:

«Es braucht lieber Parks für Menschen statt Parkplätze für Autos.»

Michael Pöll, Gemeinderat Grüne. Bild: Tobias Garcia

Zudem hofft er, dass Regierungsrätin Carmen Haag das Signal der Frauenfelder Bevölkerung hört und bei der Detailplanung zum Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes in Eigenregie auf eine dritte Tiefgaragenetage verzichtet.

Befürworter und Stadtrat Elliker sind enttäuscht

Wo es Gewinner gibt, sind auch Verlierer nicht weit. FDP-Gemeinderat Sandro Erné und Mitglied des Ja-Komitees zeigt sich enttäuscht über das Resultat, mit dem er nicht in diesem Ausmass gerechnet habe. «Es ist schade, wir haben eine Chance verpasst», sagt er. Seine Hoffnungen setzt er jetzt in den Stadtrat, der sich darum bemühen soll, mit dem Kanton eine Lösung zu suchen, um bei der Verlagerung von ober- zu unterirdischen Parkplätzen Alternativen zu schaffen. Erné sagt:

«Wir wollen keinen Freipass für den Abbau von oberirdischen Parkplätzen, sondern wollen die Verlagerung bei jedem einzelnen Projekt anschauen.»

Sandro Erné, Gemeinderat FDP. Bild: Tobias Garcia

Dass jetzt die Fronten weiter verhärtet sind, glaubt er nicht und sagt: «Es braucht immer beide Seiten.»

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Mathias Frei

Stadtrat Andreas Elliker akzeptiert den Volksentscheid ebenso wie das Pro-Lager. Einen Hauptgrund für die Niederlage sieht er in der Kommunikation. «Wir haben den langfristigen Nutzen zu wenig gut rübergebracht», sagt der zuständige Stadtrat selbstkritisch.

Über den Abbau von oberirdischen Parkplätzen gebe es keine zwei Meinungen. Er hofft aber, dass das jetzige Nein nicht zum politischen Spielball für andere, bevorstehende Verkehrsvorlagen wird, wie etwa jene zu den Infrastrukturmassnahmen in der Innenstadt im ersten Halbjahr 2022. Dann spätestens kommt die heikle Parkplatzfrage unter anderem mit jenen in der Freiestrasse wieder aufs Tapet. Diese ist Teil des Gesamtbildes 2040 der Agglomeration Frauenfeld, die nach zwei Ablehnungen im Gemeinderat für die Integration in die Begegnungszone dank Bundesgeldern eine Veränderung erfahren dürfte.