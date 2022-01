Abstimmung vom 13. Februar Die FDP Thurgau lehnt die Medienhilfe ab – Unternehmen sollen innovativer werden Die freisinnige Basis wirft den Medienunternehmen die Auslagerung rentabler Geschäftsbereiche vor.

David Angst, Chefredaktor der Thurgauer Zeitung, diskutiert mit Philipp Gemperle, Mitglied der Parteileitung der FDP, über Medienförderung. Benjamin Manser

Wer seine Milchkuh verkauft, darf nicht vom Staat Unterstützung verlangen. Diese Weisheit war am Dienstag in der Dammbühlhalle in Wängi mehrfach zu hören. Die Mitgliederversammlung der FDP Thurgau befasste sich mit dem Massnahmenpaket zur Medienförderung, über das am 13. Februar abgestimmt wird. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer verfolgte die Versammlung über Livestream.

Parolen wie Mutterpartei Mit allen Parolen zum eidgenössischen Urnengang vom 13. Februar folgt die Thurgauer FDP der Mutterpartei. Zum Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien beschliesst die FDP Thurgau mit 60 Nein zu 17 Ja bei 3 Enthaltungen die Nein-Parole. Sie lehnt auch die Tabakwerbeverbots-Initiative ab, und zwar mit 60 Nein zu 18 Ja bei 2 Enthaltungen. Verworfen wird ebenfalls die Tier- und Menschenversuchsverbots-Initiative; der Entscheid fällt mit 76 Nein bei 2 Ja und 2 Enthaltungen. Als einzige der vier Vorlagen unterstützt die FDP Thurgau die Abschaffung der Stempelsteuer (76 Ja, 4 Nein). (wu)

Die Medienunternehmen haben laut den Gegnern der Vorlage die rentablen Bereiche ausgelagert, nämlich die Vermittlung von Stellen, Wohnungen und Autos. Diese findet seit etwa zwanzig Jahren im Internet statt.

David Angst, Chefredaktor der Thurgauer Zeitung. Benjamin Manser

Eine solche Auslagerung habe es bei seinem Arbeitgeber CH Media nicht gegeben, versicherte der Pro-Referent David Angst, Chefredaktor der Thurgauer Zeitung. Unabhängig davon sei das Zeitungsgeschäft gefährdet:

«Wenn ein Geschäftsbereich nicht mehr läuft, investieren Sie nicht mehr darin.»

Nach dem Anzeigengeschäft verloren die Zeitungen in den letzten zwanzig Jahren auch einen grossen Teil der Einnahmen aus der Werbung. Die Internetgiganten Google und Facebook sicherten sich laut Angst mit ihrer «raffinierten Werbung» inzwischen über die Hälfte des Schweizer Werbemarkts.

Die Thurgauer Zeitung habe als Sparmassnahme die Redaktion sukzessive verkleinert; dennoch gewährleiste sie den Service public:

«Wir gehen an fast jede Gemeindeversammlung.»

Als Einnahmequellen geblieben seien die Abonnements, deren Preis jährlich um 20 Franken erhöht werden müsse: «Leser haben wir kaum verloren.»

CH Media habe mit grossem Aufwand 20'000 Leser gewonnen, die ausschliesslich das Online-Angebot nutzen. Aber: «Wir brauchen noch viel mehr.» Angst warb für die Vorlage auch im Namen kleinerer lokaler Zeitungen; er erwähnte insbesondere Martin Keller, den Verleger des «Boten vom Untersee und Rhein».

Zeitungen sind auch von Lesern und Werbekunden abhängig

Als dem Freisinn nahe stehende Person begebe er sich nicht gern in Abhängigkeit, räumte Angst ein. Er relativierte die Finanzhilfe aus staatlicher Quelle aber damit, dass Zeitungen auch von den verbliebenen Werbekunden und den Lesern abhängig seien. Wie viel der insgesamt maximal 151 Millionen Franken Bundeshilfe pro Jahr die Thurgauer Zeitung erhalten würde, konnte Angst nicht sagen.

Auf 50'000 Franken schätzte der Contra-Referent Philipp Gemperle den Betrag. Der ehemalige Radiojournalist ist Leiter der Kommunikation der Stadt Wil, Stadtrat von Romanshorn und Mitglied der FDP-Geschäftsleitung.

Er attestierte den Medien eine wichtige Funktion bei der politischen Willensbildung und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er unterstütze die Förderung der Ausbildung des journalistischen Nachwuchses, für die 23 Millionen Franken vorgesehen sind. Doch:

Philipp Gemperle, Mitglied der Parteileitung der FDP Thurgau. Benjamin Manser

«Mit der direkten Unterstützung der Medien aus der Bundeskasse wird für mich eine rote Linie überschritten.»

Mit der gedruckten Presse werde ein Auslaufmodell unterstützt. Das Förderpaket sei zudem wirkungslos. Auch bei einer Annahme werde die Thurgauer Zeitung in fünf Jahren fünf Journalisten weniger beschäftigen.

Als Alternative sollten die Medien laut Gemperle ihren Kanal zu den Kunden besser nützen, ohne allerdings zu sagen, wie das gehen sollte. Auch sollten sie sich «innovative Abo-Modelle» ausdenken.

Leistungen der Medien schützen

Gemperle möchte Gratismedien stärken, die seriöse Arbeit leisteten und die junge Generation erreichten, aber nicht gefördert würden. Vor allem sollten die Leistungen der Medien vor der Ausbeutung durch die Internetgiganten geschützt werden. Am Ende entschied sich die FDP Thurgau mit einer Dreiviertelsmehrheit gegen die Vorlage.