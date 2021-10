Abstimmung SVP und FDP äussern sich als erste Ortsparteien zum umfassenden Aadorfer Bahnhofsprojekt – ihr Urteil fällt überwiegend positiv aus Am 28. November erfolgt die Abstimmung über das Aadorfer Bahnhofsprojekt. Das Vorhaben erfuhr zunächst Kritik, die Skeptiker sind seit der Informationsveranstaltung Ende September aber verstummt. Erste Ortsparteien stellen sich nun hinter den Gemeinderat.

Visualisierung: So soll der neue Aadorfer Bahnhof aussehen. Bild: PD

Der kommunale Abstimmungskampf ist lanciert. Die Aadorfer FDP veröffentlichte unlängst eine Stellungnahme, einen sogenannten Gedankensplitter, in dem sie das Bahnhofsprojekt als zukunftsweisendes Vorhaben anpries. Auf Anfrage der «Thurgauer Zeitung» meldet sich auch die SVP-Ortspartei zu Wort. Rückmeldungen aller übrigen Orts- und Bezirksparteien stehen noch aus.

Am 23. September stellte Gemeindepräsident Matthias Küng das Projekt Bahnhofsanierung erstmals den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern vor. Der Informationsveranstaltung gingen vereinzelte kritische Voten voraus. Die Skeptiker scheinen derweil beschwichtigt. Immerhin blieb der grosse Aufschrei aus der Bevölkerung seither aus. Stattdessen stellen sich nun die ersten Ortsparteien hinter den Gemeinderat.

SVP und FDP sind sich in mehreren Punkten einig

Die FDP Aadorf unterstützt das vorliegende Bahnhofsprojekt aus drei Gründen, wie sie schreibt. Erstens sei die Sanierung finanzierbar. «Die Gesamtkosten von 3,7 Millionen Franken werden zwischen Kanton, SBB und der Gemeinde aufgeteilt.» Dass die Gemeinde dabei mit 2,9 Millionen den Löwenanteil trägt, liegt in der Natur der Sache. Mit der Aufwertung des umliegenden Bahnhofgebiets haben die SBB nichts zu tun. Sie setzen lediglich die Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes um – und beteiligen sich an den daraus resultierenden Kosten.

Die FDP schreibt weiter:

«Das Projekt nutzt zweitens die zur Verfügung stehende Fläche gut aus.»

Damit bezieht sich die Ortspartei vor allem auf die bisher unvorteilhaft ausgenutzten Platzverhältnisse. Man denke etwa an die Parkplatzsituation gegenüber dem Lindensaal oder an den steilen Abhang zwischen Haupt- und Stationsstrasse, der bis anhin den Busverkehr erschwerte.

Drittens habe man eine Lösung gefunden, die alle am Projekt beteiligten Parteien – Gemeinde, SBB und Privatunternehmer Enver Jashari – zufriedenstelle. Man könne deshalb davon ausgehen, dass «das Projekt nicht jahrzehntelang durch Einsprachen blockiert wird». In diesem Punkt schliesst sich die SVP-Ortspartei den Liberalen an.

Überdies gefalle das Vorhaben aufgrund der Nutzung des Geländes und der Geschäfte, insbesondere des Restaurants Barone. Dass weiterhin Parkmöglichkeiten in ähnlichem Umfang bestehen sollen, erachtet die SVP-Ortspartei als wichtig, wie deren Präsident, Ueli Graf, sagt. Auch punkto Finanzierbarkeit sind die Bürgerlichen einer Meinung, wobei die Graf darauf verweist, dass die politische Gemeinde relativ hoch fremdverschuldet ist.

Ueli Graf, Präsident SVP Aadorf. Bild: PD

«Künftige Investitionen müssen deshalb mit Weitsicht geplant werden.»

Auch mit Blick auf das prognostizierte Wachstum in Aadorf sowie den Ortsteilen Guntershausen und Ettenhausen – und auf entsprechend steigende Steuererträge – dürfte sich die Gemeinde solche Investitionen in die Infrastruktur leisten. «Dazu hat Aadorf die entsprechende Grösse und Kraft», sagt Ueli Graf.

Bahnhofsgebäude ist das einzige Manko

Das Projekt überzeugt SVP wie FDP. Obwohl die Liberalen in ihrem Gedankensplitter davon schreiben, das vorliegende Projekt «vorbehaltlos» zu unterstützen: Ganz ohne Vorbehalte ist keine der beiden Parteien. Die ungewisse Zukunft des denkmalgeschützten Bahnhofgebäudes bleibt ein Dorn im Auge. Jedenfalls zeichnet sich im Rahmen des Projekts keine Aufwertung der verkommenen Liegenschaft ab. «Offenbar zeigten sich die SBB als Liegenschaftsbesitzer diesbezüglich wenig interessiert», schreibt die FDP. Dies sei momentan zu akzeptieren.

Die SVP begnügt sich vorerst auch: «Die weiteren Gebäude können durchaus zu einem späteren Zeitpunkt aufgewertet werden.» Schliesslich tue sich bei den SBB bezüglich Belebung der Bahnhofgebäude etwas.