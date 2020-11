Abstimmung Stadt Frauenfeld heisst das neue Hallenbad für 40 Millionen Franken klar gut, zusätzlicher Saunabereich scheitert wegen lediglich 28 Stimmen Schwimmen Ja, schwitzen Nein: Die Kantonshauptstadt erhält ein neues Hallenbad. Dies haben die Frauenfelder Stimmberechtigten am Sonntag an der Urne mit einer Drei-Viertel-Mehrheit bestimmt. Ein Ja für die zusätzliche Sauna kommt hingegen hauchdünn nicht zustande.

Diese Visualisierung zeigt, wie der Eingangsbereich des Hallenbades ab Herbst 2023 aussehen soll. Bild: PD

(red/sko) Mit 5828 Ja- zu 1748 Nein-Stimmen bewilligte der Frauenfelder Souverän am Sonntag den Nettokredit von 39,338 Millionen Franken für den Neubau eines Hallen- und Sprudelbades. Damit wird Frauenfeld auch weiterhin über ein für alle Altersgruppen attraktives Freizeitangebot Mitten in der Stadt verfügen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Stadtrat nimmt die klare Zustimmung zum Bau des neuen Hallen- und Sprudelbades mit grosser Freude zur Kenntnis. Der Neubau löst nach 47 Jahren Betrieb das bestehende Hallen- und Sprudelbad ab. Die räumlichen und baulichen Defizite des jetzigen Bades könnten so behoben und das Angebot auf die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer angepasst werden, heisst es weiter.

Das 25-Meter-Schwimmbecken soll neuerdings acht statt bisher sechs Bahnen aufweisen. Bild: PD

Ganz knapp abgelehnt hat das Stimmvolk hingegen mit 3707 Ja- zu 3735 Nein-Stimmen den Nettokredit von 2,666 Millionen Franken für den Bau eines optionalen Saunabereichs.

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat für Werke, Freizeitanlagen und Sport. Bild: Andrea Stalder

Stadtrat Fabrizio Hugentobler, Leiter des Departementes für Werke, Freizeitanlagen und Sport, sagt:

«Offensichtlich entspricht der optionale Saunabereich nicht dem Bedürfnis der Frauenfelder Bevölkerung.»

Der skizzierte Saunabereichfür 2,67 Millionen Franken, den das Volk abgelehnt hat. Bild: PD

Das gelte es zu akzeptieren. Nach den Baubewilligungs- und Submissionsverfahren kann voraussichtlich im November 2021 mit den Bauarbeiten für den Hallenbadneubau begonnen werden. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes sei bei einem reibungslosen Ablauf für den Herbst 2023 vorgesehen.

Mehr folgt ...