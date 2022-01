Abstimmung «Rauchen schadet allen – nicht nur den Konsumenten» – überparteiliches Thurgauer Komitee steh für Einschränkung der Tabakwerbung ein Frauen und Männer aus dem ganzen politischen Spektrum sowie zahlreiche Gesundheitsfachleute finden sich im Thurgauer Ja-Komitee zur «Kinder ohne Tabak» zusammen, das seinen Abstimmungskampf startete.

Das Thurgauer Komitee «Kinder ohne Tabak». Bild: Christof Lampart

EVP-Kantonsrätin Elisabeth Rickenbach erklärte an der Medienkonferenz im «Frohsinn» in Weinfelden, was die Volksinitiative will: «Tabakwerbung soll dort eingeschränkt werden, wo sie Kinder und Jugendliche erreicht: also in den Gratiszeitungen, im Internet, den sozialen Medien sowie an öffentlich zugänglichen Orten und Veranstaltungen.»

Gegenvorschlag ein «zahnloser Tiger»

Mitte-Kantonsrätin Corinna Pasche-Strasser gab zu bedenken, dass es nicht im Interesse der Gesellschaft sein könne, Werbung für ein Produkt zuzulassen, welches die gesunde Entwicklung der Kinder gefährde. SVP-Kantonsrat und Schulleiter Urs Schrepfer verwies darauf, dass Jugendliche häufiger mit dem Rauchen begännen, je mehr sie mit Tabakwerbung berieselt würden. Dabei seien für den Nachwuchs heute Instagram, Snapchat und Tiktok die bevorzugten Kanäle für die Werbebotschaften der Tabakkonzerne. Schrepfer:

«Der Gegenvorschlag ist ein zahnloser Tiger, denn Werbung in Gratiszeitungen, an Kiosken, im Internet und an Festivals sollen weiter erlaubt sein – also genau dort, wo die Jugendlichen, die Kunden von morgen, unterwegs sind.»

Für EDU-Präsident Daniel Frischknecht stand fest: «Kinder und Jugendliche lernen durch Nachahmung – und da ist Tabakwerbung die falsche Vorlage.» Und SP-Kantonsrätin Babara Dätwyler betonte, dass das Schweizer Tabakproduktegesetz nicht mit dem WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs kompatibel sei, das im Jahr 2004 auch von der Schweiz unterzeichnet wurde. Denn mit dem Verzicht des Tabakproduktegesetzes auf ein Verbot von Tabakwerbung in Presse und Internet weiche man ganz klar von den Minimalvorgaben der WHO-Tabakkonvention ab.

70 krebserregende Substanzen

SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher brandmarkte das Tabakproduktegesetz als «Scheinlösung», welche nicht darauf abziele, Jugendliche vor Sucht und Krankheit zu schützen, sondern die wirtschaftlichen Interessen der Tabakindustrie. Der Präsident der Ärztegesellschaft Thurgau, Alex Steinacher, verdeutlichte, weshalb Jugendliche vor dem Rauchen geschützt werden müssten. Zum einen enthalte eine Zigarette mindestens 70 als krebserregend bekannte Substanzen. Und zum anderen ziele Tabakwerbung bewusst auf junge, gesunde Menschen ab. «Die Tabakwerbung arbeitet subtil, ist manipulativ und spricht Junge und ihre Emotionen an», so Steinacher.

Der Geschäftsführer des Blauen Kreuz Thurgau, Roger Stieger, erklärte, warum Teenager sich oft nur ungenügend gegen die manipulative Tabakwerbung wehren können: «Die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist in der Jugend nicht voll ausgereift.» Entsprechend fruchteten bei Jugendlichen Appelle hinsichtlich Vernunft in Sachen Tabak wenig, denn «sie wollen von anderen nicht abgelehnt werden und eine freie und einfache Welt miterleben», weiss Stieger.

«Rauchen schadet, Rauchen kostet»

Für GLP-Kantonsrätin Nicole Zeitner bezahlt die Schweiz schon heute hinsichtlich der Folgekosten des Tabakkonsums, einen «zu hohen Preis». Denn zu den volkswirtschaftlichen Kosten von 3,9 Milliarden Franken kämen noch vom Tabakkonsum verursachte indirekte Erwerbs- und Produktionsausfallkosten von bis zu drei Milliarden Franken jährlich. Mitte-Kantonsrätin Sabina Peter Köstli brachte das Ganze auf einen Nenner:

«Rauchen schadet, Rauchen kostet – und die Allgemeinheit muss dafür bezahlen.»