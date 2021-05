Abstimmung Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel: 1185 Genossenschafter wählen neues Verwaltungsratsmitglied Weil die Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel erneut eine schriftliche Abstimmung anstelle einer Generalversammlung durchführte, war die Stimmbeteiligung ausserordentlich hoch.

Rolf Hubmann, neues Verwaltungsratsmitglied Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel. Bild: PD

(red) Coronabedingt entschieden sich der Verwaltungsrat und die Leitung der Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel dazu, auch in diesem Jahr anstelle der Generalversammlung eine schriftliche Abstimmung durchzuführen. Wie die Bank mitteilt, ist allen Anträgen des Verwaltungsrates stattgegeben worden.

Die Traktanden über die Genehmigung der Jahresrechnung, der Entlastung der Organe und der Verzinsung der Anteilscheine zu sechs Prozent wurden mit grossem Mehr gutgeheissen. Auch die Wahl in den Verwaltungsrat fiel eindeutig aus. Rolf Hubmann wurde in die bestehende Amtsdauer bis 2023 neu als Mitglied des Verwaltungsrat gewählt. Zudem wurde Ernst & Young als neue Revisionsstelle für die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 gewählt.

Sämtliche Mitglieder waren eingeladen, ihre Stimmen zu den einzelnen Geschäften abzugeben. 1185 Genossenschafterinnen und Genossenschafter nutzten diese Möglichkeit. «Die Stimmbeteiligung war somit um einiges höher als an einer Generalversammlung», heisst es in der Mitteilung weiter. Dies unterstreiche, «dass die Mitglieder auch in der heutigen Zeit am Geschäftsgang der Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel interessiert sind».

Die Verantwortlichen der Genossenschaft sind optimistisch, dass im nächsten Jahr wieder eine traditionelle Generalversammlung durchgeführt werden kann.