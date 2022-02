Abstimmung Ja zum Generationenprojekt: Homburger Stimmvolk genehmigt 7,5-Millionen-Kredit für die neue Alterssiedlung Der Baukredit für zwölf neue Alterswohnungen an der Kreuzung Haupt-/Unterdorfstrasse in Hörhausen erzielt ein klares Mehr. Der Homburger Gemeindepräsident, Thomas Wiget, spricht von einem erfreulichen Resultat und einer repräsentativen Abstimmung.

Visualisierung des vom Stimmvolk bewilligten Neubaus in Hörhausen, links Bistro und Atelier, rechts das Wohngebäude.Bild: PD

«Ich freue mich über dieses deutliche Abstimmungsergebnis», sagte Gemeindepräsident Thomas Wiget am Sonntag im Anschluss an die Urnenabstimmung. In der Gemeinde Homburg waren gegen Mittag alle Stimmzettel ausgezählt. Dieses Ergebnis sei sehr repräsentativ, ergänzte Wiget. Die Stimmberechtigten von Homburg hiessen die kommunale Abstimmungsvorlage an der Urne mit einer Stimmbeteiligung von 47,6 Prozent (515 gültig eingegangene Stimmzettel) und einem Ja-Anteil von 76 Prozent den Baukredit für die zwölf Alterswohnungen gut.

Thomas Wiget, Gemeindepräsident Homburg. Bild: PD

An der Abstimmung ging es um einen Baukredit über 7,5 Millionen Franken für das Generationenprojekt «Wohnen im Alter». Der Standort auf der gemeindeeigenen Parzelle an der Kreuzung Haupt-/Unterdorfstrasse in Hörhausen beinhaltet das Konzept mit 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen. In der Tiefgarage entstehen 26 Autoeinstellplätze. Eingeplant sind im eingeschossigen Nebengebäude ein Bistro für Bewohner, Gästezimmer, Ateliers und Serviceräume. Auch ein kleiner Gemeinschaftsgarten ist vorgesehen.

In der planerischen Vorarbeit ist die Häberlin Architekten AG aus Müllheim seit Beginn involviert. Dabei geht es um eine nachhaltige Realisierung, die Flächen sollen optimal genutzt werden.

Zwölf Wohnungen auf vier Wohngeschossen

Nach dem Kauf der Baulandparzelle in Hörhausen für 570'000 Franken im Jahr 2017 und gemäss Wiget nach «langwierigen» Abklärungen und einem Studienauftrag, kann nun gebaut werden. Nun sei auch der Zeitpunkt gut für die weitere Planung. Doch erst gehe es darum, ein Bauprojekt auszuarbeiten und dem Kanton zur Prüfung einzureichen. Zur Finanzplanung werde sich der Gemeinderat nun Gedanken machen. Denkbar sei etwa die teilweise Finanzierung über Fremd- und/oder Eigenkapital. Wiget sagt weiter:

«Doch bevor wir überhaupt an die Planung gehen konnten, brauchten wir zuerst die Zustimmung der Stimmberechtigten. Das war uns wichtig.»

Über die weiteren Schritte werden die Homburgerinnen und Homburger zeitnah vom Gemeinderat informiert.