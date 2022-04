Abstimmung «Fehlverhalten der Behörde, Versagen der Kommission, noch nicht reif»: So divers sind die Standpunkte der Steckborner Ortsparteien zum neuen Baureglement Am 15. Mai stimmt das Steckborner Stimmvolk über das revidierte Baureglement ab, ehe Zonen- und Richtplan überarbeitet werden sollen. Die FDP verlangt eine Verschiebung der Abstimmung und hat Einsprache eingereicht. Stadtpräsident Roland Toleti hält dagegen.

Die Wahrzeichen von Steckborn am Ufer des Untersee: Rathaus-Riegelhaus (links) und Turmhof (rechts). Bild: Ralph Ribi

Höchst umstritten ist das Geschäft, worüber die Stimmberechtigten in Steckborn am 15. Mai an der Urne abstimmen. Der Stadtrat stellt dann nämlich die Frage, ob das seit 1999 unberührte und jetzt revidierte Baureglement angenommen werden soll. Die Zeit drängt. Denn resultiert an der Urne ein Nein, gelten ab 2023 kantonale statt kommunale Spielregeln, bis in Steckborn ein neues Baureglement in Kraft gesetzt wäre.

Diese Priorisierung des Baureglements gegenüber den anderen Planungsinstrumenten Zonen- und Richtplan gefällt im historischen Städtchen am Untersee nicht allen. Die Ortsparteien der FDP und SP haben ihrem Unmut über das nun plötzliche Tempo nach jahrelangen Verzögerungen ohne erneute Mitwirkung der Bevölkerung kundgetan. Die FDP Steckborn-Berlingen verlangt gar eine Verschiebung der Abstimmung und empfiehlt, falls das nicht passiert, das Geschäft abzulehnen.

Die Vernehmlassung von 2019 gelte nicht, weil sich das jetzige Baureglement sowohl «formal als auch inhaltlich fundamental» unterscheide, schreibt FDP-Protokollführer Otmar Stillhard in der Mitteilung. Bei einer Ortsplanungsrevision gehörten Baureglement sowie Zonen- und Richtplan zusammen. Anstelle des FDP-Präsidenten Ueli Oswald sagt Stillhard auf Anfrage:

«Das revidierte Baureglement ist noch nicht reif.»

Otmar Stillhard, Protokollführer der FDP Steckborn-Berlingen. Bild: PD

Die FDP hat eine Einsprache gegen die Abstimmung von Mitte Mai eingereicht, weil ihr Bestimmungen zum Schutz des Orts- und Landschaftsbild fehlen oder zu wenig verbindlich sind. Das Verpassen der vom Kanton vorgegebenen Frist bis Ende Jahr sei «das kleinere Übel» als «ein unbefriedigendes Baureglement».

Forderung nach erneuter Vernehmlassung

Andrea Hess, Präsidentin SP Steckborn. Bild: PD

Ähnlich tönt es bei der SP, die das forcierte Vorgehen des Stadtrates ebenfalls nicht goutiert. «Eine gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung der Einwohner zu dieser Version des Baureglements war nicht im genügenden Ausmass vorhanden», hält SP-Präsidentin Andrea Hess fest. Zudem unterscheide sich das Baureglement von 2019 nach durchgeführter Vernehmlassung «in diversen relevanten Punkten» vom heutigen. Für die SP ist eine erneute Vernehmlassung vor der Abstimmung «zwingend erforderlich», weshalb die Sozialdemokraten von einer Ja-Parole absehen.

Bei der Mitte-Partei geizt man auch nicht mit Kritik. Deren Präsidentin Petra Hoksbergen spricht vom «Versagen der Planungskommission» und vom «Fehlverhalten der Behörde seit über acht Jahren», das nicht nur auf die personellen Wechsel zurückzuführen sei. Die Mitte ist nicht mit allen Details im überarbeiteten Baureglement einverstanden. Und trotz aller Kritik sagt Hoksbergen:

«Eine Verschiebung der Abstimmung bringt uns nicht weiter. Wir sollten endlich ‹fürschi› machen.»

Petra Hoksbergen, Präsidentin Mitte Steckborn-Berlingen. Bild: PD

Die Mitte plädiert deshalb an der Urne für ein Ja, weil für sie die Nachteile bei einer Ablehnung überwiegen. Aber Hoksbergen sagt auch, dass die Ortsparteien und die Bevölkerung der Stadt genau auf die Finger schauen sollten, wenn später die Überarbeitung von Zonen- und Richtplan zur Diskussion stehen.

Sowohl bei der SVP als auch bei der GLP gibt es bis dato keine Wahlempfehlungen. SVP-Präsident Andreas Schäfli will keine Auskunft geben, zumal das Geschäft parteiintern bisher noch nicht diskutiert worden sei. Das weitere Vorgehen werde er demnächst im Vorstand besprechen. Und GLP-Präsident Moritz Eggenberger freut es, dass der Stadtrat wegen des Zeitdrucks vorwärtsmacht, spricht sich aber gegen eine Trennung der Planungsinstrumente aus.

Stadtpräsident: 100-prozentige Zufriedenheit unmöglich

Für Stadtpräsident Roland Toleti, der das Bauressort von Kathrin Mancuso nach deren Rücktritt auf Ende März interimistisch verantwortet, ist die Kritik aus den Ortsparteien nur bedingt nachvollziehbar. Er sagt:

«Es ist unmöglich, dass bei einem Baureglement, das viele betrifft, alle immer zu 100 Prozent zufrieden sind.»

Roland Toleti, Stadtpräsident Steckborn. Bild: Ralph Ribi

Die grundsätzlich positive Stimmung mit nur vereinzelter Kritik an der Informationsveranstaltung von Ende Februar habe Toleti gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige sei. Wegen des Zeitdrucks bezeichnet er den Weg gar als den einzig möglichen. Von Fehlverhalten und Versagen der Kommission könne allerdings keine Rede sein, sagt Toleti und erwähnt die vielen Personalwechsel auf der Bauverwaltung und im Stadtrat. Er gibt jedoch auch zu, dass etwa in der Baukommission bis auf Bauverwalterin Corinne Frei nur Laien sitzen, weshalb neuerdings mit einem Architekten zusätzliche Expertenverstärkung reinkommen soll. Und auch die Stiftung Ortsbild spiele bei Bedarf immer eine wichtige Rolle.

Die Einsprache der FDP lehnt der Stadtrat ab, weshalb die Abstimmung Mitte Mai wie geplant stattfindet, meint Toleti. Denn eines ist für ihn klar: «Der Schaden, wenn unser Baureglement ausser Kraft gesetzt wird, wäre viel grösser.»