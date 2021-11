Abstimmung Covid-Gesetz Die Mehrheiten haben sich geändert: Der Thurgau wechselt ins Ja-Lager Das Thurgauer Stimmvolk befürwortet das Covid-Gesetz mit 54,65 Prozent Ja-Anteil. Im Kanton fand damit ein Meinungsumschwung statt.

Überall an Gartenzäunen, Hausmauern oder Strassenlaternen. Wer in den vergangenen Wochen durch den Thurgau gereist ist, fuhr an einem Nein-Plakat zur Covid-Gesetz-Abstimmung nach dem anderen vorbei. Von den Befürwortern war am Strassenrand kaum etwas zu sehen.

Nun zeigt der Abstimmungssonntag aber ein anderes Bild der Meinungsverhältnisse. Die Thurgauer Stimmbevölkerung befürwortet die Änderungen des Covid-Gesetzes, gegen die das Referendum ergriffen worden ist. Der Ja-Anteil liegt bei 54,65 Prozent, die Stimmbeteiligung bei 69.1 Prozent.

Damit ist der Thurgau in der Frage der aktuellen Pandemiepolitik des Bundes ins Ja-Lager gekippt. Im Juni lehnten die Thurgauerinnen und Thurgauer die damalige Covid-Vorlage noch hauchdünn mit 50,09 Prozent Nein-Stimmen ab.

Durch die erneute Abstimmung wechselten verschiedene Orte wie Märstetten, Egnach, Schlatt oder die Seegemeinden Güttingen, Uttwil oder Altnau vom Nein- ins Ja-Lager. Sie gehörten im Juni noch zu den 53 der 80 Thurgauer Gemeinden, welche die Covid-Vorlage ablehnten. Seit Sonntag sind davon noch 30 verblieben. In den anderen Gemeinden verschoben sich die Mehrheiten auf die Ja-Seite. Und auch in den Thurgauer Städten gab es die erwartet solide Zustimmung, mit Ausnahme von Amriswil, wo die Vorlage mit 50,17 Prozent abgelehnt wird.

Pandemieentwicklung zu Gunsten der Befürworter

Kurt Egger, Nationalrat GP. Bild: Donato Caspari

Zu diesem Meinungsumschwung im Thurgau habe wohl die Einsicht beigetragen, dass es bundesweit gesteuerte Massnahmen gegen diese Pandemie brauche, sagt GP-Nationalrat Kurt Egger, Mitglied des kantonalen Pro-Komitees. Es sei erfreut und auch positiv überrascht, dass nun auch aus dem Thurgau ein Ja komme. So drückte sich auch Kantonsrat Ueli Fisch (GLP) auf Twitter aus, als sich am Sonntagnachmittag ein Ja-Trend abzeichnete:

«Ich habe Schlimmeres befürchtet.»

Marco Rüegg, GLP-Kantonsrat. Bild: Andrea Stalder

Erfreulich sei die grosse Stimmbeteiligung, sagt GLP-Kantonsrat Marco Rüegg. Er hat sich in einem nationalen Nein-Komitee mit überparteilichen Politikern zusammengeschlossen. Dem Resultat kann er aber nichts Positives abgewinnen. Dass es im Thurgau zu einem Meinungsumschwung gekommen ist, könnte mit der Angst vor weiteren Lockdowns oder sonstigen verschärften Massnahmen zu tun haben, vermutet Rüegg.

Ausserdem hätten die hohen Fallzahlen der letzten Wochen und die aktuellen Meldungen über eine neue Virusmutation wohl den Befürwortern in die Karten gespielt. Für Rüegg ist aber klar, dass die Impfung nicht der einzige Weg aus der Pandemie ist. Er plädiert etwa dafür, erkrankte Personen schneller und intensiver mit entsprechenden Medikamenten zu unterstützen.

Kein Nein-Komitee aber viele Nein-Plakate

Das deutlichste Ja legten mit 67,44 Prozent die Bottighofer in die Urne. Dahinter folgt bereits die Hauptstadt Frauenfeld, wo der Zuspruch 66,21 Prozent beträgt. Durch einen hohen Ja-Anteil fielen auch Wilen (65,10 Prozent) und Mammern (64,06 Prozent) auf. Ein klares Zeichen kam auch von den im Thurgau gemeldeten Auslandschweizerinnen und -schweizern. Sie befürworten die Vorlage mit 66,15 Prozent.

Auf die grösste Ablehnung im Kanton stiess die Vorlage in Dozwil, wo sie 69,89 Prozent der Stimmberechtigten bachab schickten. In Hohentannen legten 62,32, in Schönholzerswilen 61,98 Prozent ein Nein in die Urne.

Von den Thurgauer Parteien unterstützen die SVP und die EDU das Referendum gegen das Covid-Gesetz. Ein kantonales Nein-Komitee rief jedoch niemand ins Leben. Auf der Befürworterseite standen die Thurgauer Parteien FDP, SP, Mitte, Grüne, GLP und EVP sowie die IHK, der Gewerbeverband und Thurgau Tourismus. Dennoch: Dominant waren die Nein-Plakate.