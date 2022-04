Abstimmung Bei der autofreien Altstadt sind Emotionen vorprogrammiert: «Thurgauer Zeitung» und IG FIT laden am 21. April zum Frauenfelder Abstimmungspodium Für die öffentliche Meinungsbildung: Am Donnerstag, 21. April, kreuzen zur Grundsatzfrage «Altstadt autofrei?» Vertretungen von Ja- und Nein-Komitee in der Diskussion die Klingen. Auf Einladung der «Thurgauer Zeitung» und der Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt nehmen Karin Gubler und Michael Pöll (Ja-Komitee) respektive Elisabeth Steiner und Sandro Erné (Nein-Komitee) am Podium im Pfarreizentrum Klösterli teil.

Eine Illustration: So könnte die autofreie Frauenfelder Altstadt aussehen. Bild: PD/Matthias Gnehm

Der Verkehr schürt in Frauenfeld Emotionen. Das zeigt sich auch im Vorfeld der beiden städtischen Volksabstimmungen, die am kommenden 15. Mai an die Urne kommen. Der Stadtrat stellt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern einerseits die Frage, ob die heutige Begegnungszone in der Altstadt zu einer Fussgängerzone werden soll. Das würde auch bedeuten, dass es in der Altstadt keine Parkplätze mehr geben würde, dass aber der Zulieferdienst weiterhin möglich wäre, allenfalls zeitlich eingeschränkt. Der Entscheid zu dieser Grundsatzfrage soll für die zukünftige Verkehrsplanung klare Rahmenbedingungen schaffen. Der Stadtrat ist bei dieser Vorlage offiziell ergebnisoffen und gibt keine Empfehlung ab.

Elisabeth Steiner, Inhaberin eines Ladengeschäfts in der Altstadt, Komitee «Autofreie Altstadt Nein». Bild: Reto Martin

Andererseits hat das Stimmvolk über einen Rahmenkredit von brutto 11,3 Millionen Franken zu befinden. Mit dem Geld, an das Bund und Kanton insgesamt 4,5 Millionen Franken beisteuern, sollen innerstädtische Strassenräume aufgewertet werden. Die beiden Vorlagen hängen insofern zusammen, dass der Verkehrsfluss mögliche Massnahmen der Strassenraum-Aufwertung massgeblich beeinflusst.

Karin Gubler, CH-Gemeinderätin, Komitee «2x Ja zu einer lebendigen Altstadt». Bild: PD

Die IG FIT (www.ig-fit.ch) und die «Thurgauer Zeitung» (www.thurgauerzeitung.ch) laden am Donnerstag, 21. April, zu einer Podiumsdiskussion zu den beiden Vorlagen, um die öffentliche Meinungsbildung zu unterstützen und um den Komitees ein politisch neutrales Diskussionsforum zu bieten. Inhaltlich im Fokus steht die Grundsatzfrage betreffend autofreie Altstadt.

Publikumsfragen und im Anschluss ein Apéro

Michael Pöll, Grünen-Gemeinderat, Komitee «2x Ja zu einer lebendigen Altstadt». Bild: PD

Als Gegner der Vorlage stehen vom Komitee «Autofreie Altstadt Nein» (www.autofrei-nein.ch) FDP-Fraktionspräsident Sandro Erné und Elisabeth Steiner, Inhaberin eines Ladengeschäfts in der Altstadt, auf der Bühne. Sie werden mit dem Grünen-Gemeinderat Michael Pöll und CH-Gemeinderätin Karin Gubler vom Komitee «2x Ja zu einer lebendigen Altstadt» (www.lebendige-altstadt.ch) in der Diskussion die Klingen kreuzen. In einem zweiten Teil wird das Podium auch für Fragen aus dem Publikum geöffnet. Als Moderatoren wirken die TZ-Redaktoren Samuel Koch und Mathias Frei.

Sandro Erné, FDP-Fraktionspräsident, Komitee «Autofreie Altstadt Nein». Bild: PD

Die Veranstaltung findet im St.Nikolaus-Saal im Pfarreizentrum Klösterli (Klösterliweg 6, Frauenfeld) statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss an den offiziellen Teil offerieren IG FIT und TZ einen Apéro.