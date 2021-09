Die bürgerlichen Ortsparteien in Sirnach schienen einer Meinung zu sein, was das Turnhallenprojekt Diaphne angeht. Nachdem die Sirnacher FDP und CVP im Juli ihre Nein-Parolen zur Dreifachturnhalle Birkenweg fassten, hat sich nun die SVP zu Wort gemeldet. Diese befürwortet den geplanten Neubau, was nicht sonderlich überrascht.