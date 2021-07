Abschluss Die Bestnote kommt an der Maturafeier der PMS Kreuzlingen gleich im Doppelpack Die Pädagogische Maturitätsschule Kreuzlingen führte coronabedingt zwei Maturafeiern durch. Zwei Maturandinnen holen sich die Gesamtnote 5,81 ab.

Bernhard Friedrich durfte Mona Walter, Daria Stieger, Ida Roski und Annina Pargätzi für ihre Arbeiten einen Preis überreichen. Bild: PD/Claudia Peyer

Das hat es noch gar nie gegeben, stellte Lorenz Zubler fest. Der Rektor der Pädagogischen Maturitätsschule Kreuzlingen durfte an der diesjährigen Maturafeier gleich zweimal zur Bestnote gratulieren: Anna Birchler aus Eschlikon und Marie-Kathrin Linden aus Kreuzlingen erreichten beide genau eine 5,81.

Über eine Urkunde und ein Preisgeld von je 500 Franken der Stiftung Jugendförderung im Thurgau durften sich Mona Walter (Tuttwil), Daria Stieger (Weinfelden), Ida Roski (Amriswil) und Annina Pargätzi (Horn) freuen. Ihre Maturaarbeiten hat eine externe Jury als die besten des Abschlussjahrgangs 2021 beurteilt. Grund zur Freude hatten aber alle 136 Kandidatinnen und Kandidaten. Denn alle haben sie die Maturaprüfung bestanden.

Coronabedingt war die Anzahl Personen im Kreuzlinger Dreispitz begrenzt. Die PMS führte deshalb am Donnerstag zwei Maturafeiern durch. Für die feierliche Stimmung war dank der musikalischen Darbietungen von Maturandinnen und Maturanden an beiden Veranstaltungen gesorgt. In seiner Ansprache erinnerte sich SRF-Sportmoderator Lukas Studer an seinen PMS-Abschluss 1999. Er ermunterte die Absolventen:

«Folgt eurer Leidenschaft. Macht das, was euch interessiert.»