Abschiedskonzert «Wollen auf dem Höhepunkt unserer Musikerzeit aufhören»: Frauenfelder Band The Circles sagen im Eisenwerk «Goodbye» Rockige Klänge zum Abschied nach 54 Jahren: Die Band The Circles tritt am kommenden Samstag, 11. September, im Eisenwerk auf.

Rolf Kurz, Renato Wullschleger, Peter Güttinger, Markus Eberle und Jürg Gallo bilden die Band The Circles. Bild: PD

Ihr Bandname hat den Ursprung in einem Song von The Who. Ihr 40. und auch das 50. Bestehen feierten The Circles mit Konzerten im Eisenwerk. Die Jets, das war die erste Frauenfelder Gitarrenband, gegründet 1963. Als die Jets auseinandergingen, kam die Zeit von The Circles. 1966 gründete Peter «Jimmy» Güttinger die Band. Güttinger ist heute Sänger und spielt Gitarre.

Rund 1000 Auftritte müssten es seit Beginn der Band gewesen sein, vermutet Güttinger. Gezählt habe er sie nie. Er sagt:

«Wir haben in der ganzen Schweiz Coverversionen von berühmten Musikern aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren gespielt.»

Peter Güttinger, Sänger und Gitarrist The Circles. Bild: Manuela Olgiati

Ende der 1960er gab es fast jedes Wochenende Konzerte in diesem Stil im Casino Frauenfeld. Ein Grund für das Abschiedskonzert ist das Älterwerden. Güttinger und die drei Musiker, Rolf Kurz «Jimi Short» (Lead Gitarre), Renato Wullschleger (Keyboard) und Jürg Gallo (Bass) sind über 70 Jahre alt. «Wir wollen auf dem Höhepunkt unserer Musikerzeit aufhören», sagt Güttinger. Er vermerkt aber, dass diese vier bis fünf Musiker schon immer Selfmade-Männer waren. Denn der Bühnenaufbau, das Spielen und der Rückbau nach Konzerten sei ein Kraftakt. Am Abschlusskonzert verstärkt die Band der Profimusiker Markus Eberle (Drums).

Stets offen für verschiedene Stilrichtungen

Güttinger blickt gern auf die alten Zeiten zurück, die Freizeit mit guter Musik. «Als Coverband komponierten wir keine eigenen Songs», sagt Güttinger. Er und seine Musikerkollegen waren immer offen für verschiedene Stile. Von The Circles ist alles zu hören, von Pop über Blues bis Latin, von den Shadows bis zu den Dire Straits.

Schwarz-Weiss-Aufnahme der Band The Circles vor dem Eisenwerk, der Lokalität ihres letzten Auftritts. Bild: PD

Vor einer Woche gaben The Circles ihr Abschiedskonzert vor Zürcher Publikum in Höngg. Es war ein Erfolg. Daran will die Band anknüpfen, die Fans fürs Abschiedskonzert im heimischen Eisenwerk vom kommenden Samstag dürfen sich freuen. The Circles halten ihr Repertoire hoch. Es gibt die Hits der grossen Bands zu hören – ein musikalischer Lauf der Zeitgeschichte und das in höchster Qualität.

Mit dieser Musik in Erinnerungen schwelgen, Sound und mitreissende Klänge wie früher an den Partys hören, Emotionen wecken: Die Frauenfelder werden dies ein letztes Mal zelebrieren. Wegen der Coronapandemie und der Schutzbestimmungen gibt es Platz für 200 Gäste. Für die Teilnahme an diesem Konzert gilt Zertifikatspflicht, das beim Einlass zusammen mit einem gültigen Ausweis vorgewiesen werden muss. Alle Infos dazu gibt es hier.

The Circles – Goodbye Concert im Saal des Eisenwerks. Beginn 20.30 Uhr. Tickets im Vorverkauf