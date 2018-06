Evangelischer Pfarrer von Dussnang und Bichelsee feiert seinen Abschied Der evangelische Pfarrer Walter Oberkircher hat sein Amt drei Jahre über das Pensionsalter ausgeübt. Am Sonntag leitet er seinen letzten Gottesdienst. Olaf Kühne

Im Mai leitete Pfarrer Walter Oberkircher (rechts) seine letzte Konfirmation, morgen Sonntag seinen letzten Gottesdienst. (Bild: PD)

Eigentlich hat Pfarrer Walter Oberkircher schon vor drei Jahren das Pensionsalter erreicht. Eigentlich. Denn lange Zeit gestaltete sich die Suche nach einer Nachfolge für den langjährigen Seelsorger harzig.

Insbesondere Turbulenzen um die Pfarrwahl in der Nachbargemeinde Bichelsee, mit der sich die Evangelische Kirchgemeinde Dussnang eine Pfarrstelle teilt, zwangen Walter Oberkircher dazu, sein Amt drei Jahre übers Pensionsalter hinaus auszuüben (unsere Zeitung berichtete).

Gottesdienst mit Dekanin

Erst Ende März dieses Jahres gelang es den beiden Kirchgemeinden, mit der Elggerin Isabel Stuhlmann Kühne eine neue Pfarrerin zu wählen. Sie wird ihre Stelle am 1. September antreten. Bereits an diesem Sonntag gilt es indes, von Pfarrer Walter Oberkircher Abschied zu nehmen. Zusammen mit der Aadorfer Dekanin und Pfarrerin Esther Walch Schindler wird er ab 10.30 Uhr in der reformierten Kirche in Dussnang seinen letzten Gottesdienst leiten. «Anschliessend, um zirka 11.30 Uhr, sind alle zum Apéro eingeladen», sagt der Dussnanger Kirchenpräsident Martin Dönni.

Im Jahr 2010 am gemeinsamen Gottesdienst für Paare der reformierten Kirche Bichelsee: Pfarrer Walter Oberkircher mit seiner Frau Brigitte. (Archivbild: Nana do Carmo)

Gänzlich vom Kirchlichen verabschieden wird sich Pfarrer Walter Oberkircher aber nicht. Die selbe Kirchgemeindeversammlung, welche Ende März seine Nachfolge regelte, wählte ihn zum Synodenvertreter von Evangelisch Dussnang.