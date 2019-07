Abschied unter Tränen: Balterswiler Landwirt lässt Eichhörnchen frei, nachdem er sie vor dem sicheren Tod gerettet und aufgepeppt hat Vor fünf Monaten rettete der Balterswiler Landwirt Heinz Beerli vier Eichhörnchen. Er hat die Tiere aufgezogen. Nun hat er sie freigelassen – ein Schritt der ihm schwerfiel. Kurt Lichtensteiger

Im vergangenen März: Heinz Beerli mit zwei der jungen Eichhörnchen, die er zuvor gerettet hatte. (Bilder: Kurt Lichtensteiger)

Im vergangenen Februar waren Heinz Beerli und sein Mitarbeiter Mariusz Jarzabek mit Forstarbeiten am Haselberg beschäftigt. Auf einer Waldfläche von 15 Hektaren wird das geschlagene Holz grösstenteils zum Verkauf von Brenn- und Cheminéeholz genutzt.

Bei der harten Tätigkeit entdeckten die beiden Männer ein Nest mit fünf jungen Eichhörnchen. Um diese vor dem sicheren Tod zu bewahren – eines war bereits gestorben – brachten sie die vier Waisenkinder in Sicherheit. Zurück auf dem Bauernhof diente zuerst ein kleiner Käfig als Zufluchtsort, später ein eigens gebautes grösseres Gehege. Dank der Aufzucht mit Katzenmilch mittels einer Pipette und später mit der Verfütterung von Nüssen, Tannzapfen, Salatblättern und Apfelbitzgis gediehen die Findlinge prächtig.

Über deren Zukunft war man sich lange nicht ganz einig. Was sollte dem Tierwohl gerecht werden? Freiheit oder Einsperrung? Mehr und mehr zeigte sich, dass der Freiheitsdrang der inzwischen fünf Monate alten Nagetiere grösser wurde. Stundenlang konnte man ihre Bewegungsfreude verfolgen; wie sie von Ast zu Ast sprangen, am Drahtgitter hinauf und hinunter rasten, um dann gleich wieder von vorne zu beginnen oder in Deckung zu gehen.

Schwieriges Einfangen

Aufgrund dieser Beobachtungen war der Entschluss naheliegend, das Quartett in die absolute Freiheit zu entlassen. Und dies eingedenk der Tatsache, dass danach das Schicksal nun nicht mehr in den Händen der Tierpfleger sein sollte. Allerdings erwies sich das Einfangen der wendigen Tiere als äusserst schwierig. Zwar liess sich deren samtenes Fell streicheln, doch umfassen lassen wollten sich die Widerspenstigen nicht.

Heinz Beerli versuchte das Einfangen während geraumer Zeit vergebens. Mit dem Resultat, dass er trotz Holzer-Handschuhen in den Finger gebissen wurde und gar blutete. Das Prozedere wiederholte sich später und endete schliesslich dank grosser Geduld mit Erfolg.

Danach trug Heinz Beerli die im kleinen Käfig Eingesperrten zum nahen Hackenberg. Es galt Abschied zu nehmen von den putzigen Kerlchen. Beerli sagte:

«Sie sind mir in den fünf Monaten so sehr ans Herz gewachsen, als seien sie Haustiere.»

Die Käfigtüre zu öffnen, war dann der emotionalste Moment, erfüllt von Wehmut, aber auch der Hoffnung, dass alles gut kommen möge. Gefahren lauern für die Eichhörnchen bekanntlich von überall. Unten etwa von Füchsen und Mardern und oben von Greifvögeln. Doch davon hatten die Freiheitsliebenden keine Ahnung.

Sie verliessen den Käfig, hoben ihren kleinen Kopf, spitzten die Ohren, schauten verwundert um sich und entsprangen in alle Himmelsrichtungen. Nicht auf Nimmerwiedersehen. Ihrem Instinkt folgend, kletterten sie die nahen Tannenstämme hinauf und hinunter, sprangen von Ast zu Ast und erfreuten sich ihrer Freiheit. Eines fiel aus luftiger Höhe hinunter, landete aber glücklicherweise auf dem weichen Moosboden.

Kaum in Freiheit, klettern die Eichhörnchen die Bäume hoch.

Grosser Aufwand für das Tierwohl

Dem munteren Treiben hätten die drei Generationen der Familie Beerli noch lange zusehen können. Der Abschied musste sein – und fiel ihnen schwer. Gesenkten Hauptes und mit getrockneten Tränen traten die Tierfreunde den Rückweg an.

Bleiben wird ihnen die Befriedigung, für das Tierwohl gesorgt zu haben. Und dies mit beträchtlichem Aufwand. Derlei beispielhafte Tierliebe können leider nicht alle für sich in Anspruch nehmen, wie kürzliche Pressemeldungen immer wieder zeigten. Gerade darum ist diese Geschichte besonders erwähnenswert.