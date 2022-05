Abschied Kurt Enderli tritt als Präsident von GIV-Thurgau zurück – und er geht in ein Alpgasthaus Wilens Gemeindepräsident Kurt Enderli tritt von all seinen Ämtern zurück. Da gehört auch sein Präsidentenamt des Vereins Geografisches Informationssystem (GIV) Thurgau dazu. Nach 16 Jahren übergibt er den Stab nun an Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau.

Versammlung GIS-Verband Thurgau mit Präsidentenwechsel. Noch-Präsident Kurt Enderli moderiert die letzte Versammlung im Präsidentenamt. Andrea Tina Stalder

Mit Gedichten, unter anderem von Hermann Hesse, tritt Kurt Enderli als Präsident des GIV Verbund Thurgau zurück. Dazu ein kurzer Rückblick: Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Kantons, Gemeinden, Werkbetrieben und Privatwirtschaft, untersuchte vor dem Jahr 2002 eine mögliche Nutzung des GIS-Systems des Kantons (ThurGIS) für Dritte. Aus verschiedenen Gründen wurde dieser Schritt jedoch nicht realisiert. Eine Koordination im gesamten Geo-Bereich wurde aber als zwingend notwendig erachtet.

Dafür wurde der GIV geschaffen. Kurt Enderli trat besagtes Amt demnach vor 16 Jahren – und als Nachfolger von Roland Kuttruff – an. An keiner einzigen der rund 64 Vorstandssitzungen habe er dabei gefehlt, war an der 20. Vereinsversammlung vom Donnerstagabend im Saal des Gasthauses Traube in Weinfelden, zu vernehmen. Auch so kennt man ihn, pflichtbewusst und stets mit viel Herzblut hinter der Sache, sagte Vizepräsident Martin Barrucci, anlässlich seiner Abschieds-Laudatio.

«Kurt hat enorm viele Fähigkeiten, ist zielorientiert, pragmatisch und pflegt einen guten Umgang mit seinen Mitmenschen. Zudem kann er auch, wenn es denn sein muss, austeilen, aber dazu gehört eben auch, dass man einstecken sollte und das kann Kurt Enderli ebenfalls», sagt Barrucci.

«Wir verlieren einen feinen, fairen Kerl, wünschen ihm an dieser Stelle alles Gute für die Zukunft.»

Kurt Enderli moderiert die letzte Versammlung als Präsident des GIV. Andrea Tina Stalder

Keine Gegenstimme zum Abschied

Die Vereinsversammlung ist selbstredend von den Abschieden geprägt. Nebst Kurt Enderli werden auch René Walther (Vorstandsmitglied, neu Thomas Schnyder) und Christian Dettwiler (Leiter Geschäftsstelle, neu Martin Brändli), verabschiedet. Verblüffend sind indes vor allem die Zukunftspläne von Kurt Enderli. «Ich werde mich auf einem Berggasthaus niederlassen. So quasi zurück zu den Wurzeln, mit Karotten schälen und Toiletten reinigen», sagt er augenzwinkernd. «Wenn es mir nicht gefällt, bin ich nach zehn Tagen wieder zurück, ansonsten wohl erst in rund zehn Jahren», so Enderli.

Die traktandierten Geschäfte wickelt er noch einmal geradlinig – und wie betont wurde, äusserst zielstrebig – ab. Dass er hierbei keine Gegenstimmen erntet, zeugt davon, dass er und der gesamte GIV-Vorstand im vergangenen Vereinsjahr einmal mehr präzise Arbeit geleistet haben. Die wichtigste Änderung erfährt das Traktandum «Erhöhung Mitgliederbeiträge». Da das Vermögen des Vereins in den vergangenen Jahren stetig abgenommen hat, wird diese Begebenheit notwendig; kein Problem für die 33 anwesenden Vereinsmitglieder (total 112), welche auch das ebenfalls einstimmig genehmigen.