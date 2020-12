Abschied Jonathan Trüeb sagt Adieu als Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit Müllheim Nach neun Jahren verlässt Jonathan Trüeb als Jugendtreffleiter und Jugendarbeiter die Gemeinde Müllheim.

Jonathan Trüeb, langjähriger Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit. Bild: Andrea Stalder (Müllheim,

9. August 2016)

(sko) Erfolgreich und akzeptiert. So hinterlässt Jonathan Trüeb die Offene Jugendarbeit (OJA) Müllheim per Ende Jahr. In der OJA war Trüeb von Kindesbeinen als einer der ersten Angestellten mit dabei, zuletzt als Jugendtreffleiter und Jugendarbeiter mit einem Pensum von 50 Prozent. Vereinsvorstandsmitglied Andi Marti erzählt:

«Er hat die OJA Müllheim wesentlich geprägt.»

Deshalb sei es jetzt an der Zeit, Jonathan Trüeb für sein Engagement zu danken. «Durch seine ausserordentlichen Fähigkeiten und Ideen hat Jonathan Trüeb die OJA Müllheim zu dem gemacht, was sie heute ist, zu einer wichtigen Stütze für die Jugendlichen im Dorf», meint Marti.

Dafür wollen die Vertreter des Vorstandes Trüeb gebührlich mit einem coronakonformen Abschiedsapéro verabschieden, am Freitagnachmittag um 17.30 Uhr im Untergeschoss des Kirchgemeindehauses an der Kreuzlingerstrasse 47 in Müllheim.

Einen Teil des Pensums von Jonathan Trüeb übernimmt Ivana Garza. Zudem wolle die OJA Müllheim noch eine weitere Person mit einem Teilzeitpensum einstellen. Da sei aber noch nichts spruchreif, meint Marti.