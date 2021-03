Abklärung Ein Blick in den Diessenhofer Stadtgraben soll Klarheit über die Belastung des Bodens schaffen Spezialisten haben dem Stadtgraben in Diessenhofen mittels Sondierbohrungen Proben entnommen. Sie werden nun im Labor eines Frauenfelder Unternehmens chemisch analysiert. Die Stadt will wissen, ob es unter dem Kinderspielplatz Altlasten gibt.

Im Stadtgraben Diessenhofen rammt Bohrmeister Christian Hartl hohle Sondierstangen in den Boden. Dieter Ritter

«Wir haben diese Sondierbohrungen in Auftrag gegeben, weil der Stadtgraben im Kataster der belasteten Standorte verzeichnet ist», erklärt Markus Birk, Stadtpräsident von Diessenhofen. Das kantonale Amt für Umwelt verlange Untersuchungen für alle in diesem Kataster vermerkten Parzellen, sagt er.

Die Stadt beauftragte das Ingenieurbüro Dr. Roland Wyss GmbH aus Frauenfeld mit der Analyse des Untergrunds. Thomas Stoll, einer der Mitarbeitenden, leitet das Projekt. Er studierte Erdwissenschaften an der ETH Zürich. Stoll stöberte in Archiven und fand Luftaufnahmen des Stadtgrabens und der näheren Umgebung aus den Jahren 1919 und 1932. Die Bilder sind unscharf. Trotzdem konnte der Wissenschafter mit seinem geübten Auge verschiedene helle Flecken ausmachen, die auf Schuttdeponien oder Kehrichtablagerungen hinweisen.

Bodenproben zeigen auf den ersten Blick nichts Verdächtiges

Nach der Ansicht dieser Bilder bestimmte Stoll sieben Punkte im Stadtgraben, an denen Sondierungen zu machen sind. An jedem Punkt rammte Bohrmeister Christian Hartl aus Marbach mit seiner Bohrmaschine hohle Sondierstangen in den Grund. Er liess an einem etwa drei Meter hohen Gestänge einen 60 Kilo schweren Block mehrmals in freiem Fall auf die Stange sausen. Gebohrt wurde bis zu einer Tiefe von sieben Metern. Die Stange füllt sich beim Eindringen in die Erde mit Material, das dann in Holzbehälter geschüttet wird – geordnet nach der Tiefe, aus welcher der Inhalt stammt.

Diese Bodenproben werden im Labor der Wyss GmbH chemisch analysiert. Stoll sagt:

«Ein erster Blick auf das Material zeigt nichts Verdächtiges.»

Die Arbeiten im Stadtgraben sind abgeschlossen, die Bohrlöcher mit einem Durchmesser von etwa zehn Zentimeter aufgefüllt – man sieht nichts mehr. Das Rammbohren sei eine schonende Sondiermethode, erklärt Stoll. Der Spielplatz blieb während der Arbeiten offen. Die Kinder liessen sich von der Maschine nicht ablenken und spielten wie gewohnt.

Markus Birk, Diessenhofer Stadtpräsident. Bild: PD

Der Untersuchungsbericht liegt voraussichtlich Ende Juli vor. Falls daraus hervorgeht, dass es unerwünschte Stoffe gibt, muss die Stadt die Entsorgung finanzieren. «In den meisten Fällen von belasteten Standorten muss der Eigentümer der Parzelle die Konsequenzen tragen», sagt Birk. Es sei fast nie möglich, die Verursacher aufzuspüren. Zum Glück komme es äusserst selten vor, dass nach solchen Sondierungen Massnahmen nötig sind, erklärt er. Sollte die Parzelle einmal überbaut werden, würde der Aushub genauer untersucht. Im schlimmsten Fall müsste man dann den Aushub in einer speziellen Deponie entsorgen. Birk verspricht:

«Im Stadtgraben wird das auf absehbare Zeit nicht der Fall sein. Dort wird nicht gebaut.»

Das zu untersuchende Gebiet grenzt an die südliche Stadtmauer. Sie ist in diesem Abschnitt noch sehr schön erhalten mit Ausnahme von kleinen Fenstern. Sie wurden ausgespart, um den dahinterliegenden Raum bewohnbar zu machen. Der Name Stadtgraben rührt daher, dass es dort in früheren Zeiten einen Graben gab. Anfang des 19. Jahrhunderts schüttete ihn die Stadt teilweise zu, um einen Zugang zum neu angelegten Friedhof zu schaffen. Das geht aus dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder hervor. Später füllte die Stadt die verbleibende Senke auf und schuf die heutige Parkanlage mit Spielplatz.