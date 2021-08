Frauenfeld Die abgespeckte Version des Winzerfestes kommt sehr gut an Übersichtlich und gemütlich – so präsentierte sich das sechste Frauenfelder Winzerfest am Samstag auf der Promenade.

Guter Wein lässt sich auch im Stehen geniessen. Bild: Michel Canonica

Hanspeter Wägeli Bild: Christof Lampart

Dass es am Samstag zum weinseligen Event und nicht zu einem Abend zum Weinen kam, war auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Zum einen hatten die Organisatoren um die beiden Co-Präsidenten Hanspeter Wägeli (Wägeli Weinbau, Uesslingen-Buch) und Armin Strom (Schloss Herdern) pandemiebedingt für einmal auf die Devise «klein, aber fein» gesetzt und zum anderen dafür gesorgt, dass das Sicherheitskonzept knallhart durchgezogen wurde. Wer ohne digitales oder ausgedrucktes Covid-19-Zertifikat am Checkpoint auftauchte, wurde nett, aber sehr bestimmt zurückgewiesen.

Was auf der anderen Seite zur Folge hatte, dass alle, die problemlos hereinkamen, freudig und unbeschwert feiern konnten. Unter den Glücklichen befand sich auch SVP-Nationalrat Manuel Strupler: «Es ist schön, dass es Leute gibt, die so ein Fest wieder ermöglichen. Viele Vereine und Organisationen haben in den letzten eineinhalb Jahren unter der Pandemie gelitten. Da ist es doch selbstverständlich, dass ich ein solches Fest unterstütze, wenn ich die Gelegenheit dazu habe.»

Geselligkeit ausgiebig gepflegt

Das freut auch Ruedi und Anita Kägi aus Niederneunforn: «Bei diesem Format stimmt einfach alles. Die Weinfreunde haben hier einen guten Überblick übers ganze Angebot, was nicht nur für die Festbesucher gut ist, sondern auch für uns Anbieter, können wir doch so leichter ins Gespräch mit den potenziellen Kundinnen und Kunden kommen.» Auch Markus Frei, Uesslingen, freut sich, dass sein Engelwy bei den Flanierenden gut ankommt, doch steht ein anderer Aspekt an diesem Abend für ihn über allem: «Es ist schön, dass wir die Geselligkeit, die beim Trinken mit einem Glas Wein einhergeht, wieder pflegen können.» Ähnlich tönt es auch bei Freis Winzerkollege und Co-Organisator Hanspeter Wägeli: «Was können wir mehr wollen als so ein gelungenes Fest?», fragt er ebenso gut gelaunt wie rhetorisch und nutzt die Gelegenheit, um im Vorbeigehen mit einigen Kollegen anzustossen.

Gekühlt schmeckt Weisswein am besten. Bild: Michel Canonica

Tatsächlich zeigt es sich, dass auch Temperaturen über 30 Grad die Besucher nicht abhalten, zu kommen. Schon kurz nach 18 Uhr sind sämtliche Tische belegt. Einige Leute klatschen im Takt zur Musik, viele fachsimpeln an den Ständen mit den Winzern. Darf’s ein klassischer Müller-Thurgau sein – oder doch lieber etwas Ausgefallenes?

Nur Geimpfte, Genesene oder Getestete

Armin Strom Bild: Christof Lampart

Viele kennen sich hier, haben sich aber länger nicht mehr gesehen. Und doch hat man bei all der gelebten Geselligkeit nie das Gefühl, dass das Areal überlaufen wäre. Es gibt Luft zum Atmen, ein Gedränge gibt es nicht, was wohl auch damit zusammenhängt, dass an diesem Abend genau 1000 geimpfte, genesene oder getestete Gäste Zugang erhalten. Doch wie ist eine funktionierende Kontrolle garantiert? «Jede und jeder, der hier reinkommt, muss für 10 Franken ein Weinglas kaufen. Damit finanzieren wir die Musik und wissen, wann wir besuchermässig am Limit sein sollten, denn wir haben genau 1000 Gläser, die wir abgeben können», sagt Armin Strom.