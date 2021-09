Abendunterhaltung Rassig, präzise und ästhetisch: Show der Rocket Girls Schlattingen mit mehr als hundert Tänzern begeistert In der Rodenberghalle in Schlattingen ist am Wochenende die Abendunterhaltung der Rocket Girls über die Bühne gegangen. Die Vorstellungen boten eine Verbindung zwischen Leistungssport, Tanz und Musik sowie spektakulärer Unterhaltung.

Unter frenetischem Applaus sammeln sich alle Mitwirkenden zum Schlussbild auf der Bühne. Bild: Dieter Ritter

Mit rund 320 Besucherinnen und Besuchern war die Halle am Samstagabend praktisch ausverkauft, am Freitag blieben einige Plätze frei. Die Tanzformationen der Rocket Girls begeisterten das Publikum mit Rock'n'Roll auf hohem Niveau, rassig, präzise und ästhetisch.

Patrick Zahn führte als Moderator durch den Abend. Er ist Mitglied des Trainerteams. Als erste Nummer kündigte Zahn die Rocket Sweeties an, Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren. Thema ihres Auftrittes war Hawaii und damit Exotik und Lebensfreude. In ihren Baströckchen sahen sie niedlich aus.

Hawaii heisst das Thema der Rocket Sweeties, Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren. Bild: Dieter Ritter

Es gab auch witzige Darbietungen. Die Juniors (Anfänger ab 7 Jahren) zeigten «Cooking in the Kitchen». Sie trugen Küchenschürzen und tanzten zu einem lustigen Lied über das Kochen. Wahre Lachstürme und Pfiffe löste der Auftritt der Rocket-Boys aus, Väter und Partner der Tänzerinnen. In weissem Tutu tänzelten sie zu klassischer Musik über die Bühne. Sie versuchten, anmutig zu wirken, was nicht immer gelang.

Absolut hochstehend waren die Darbietungen der Turniertanzgruppen Rookies (9- bis 12-jährig), Youngsters (bis 15-jährig) und Rocket-Girls (ab 14 Jahre). Diese Formationen feierten an Turnieren grosse Erfolge. Die Youngsters und Girls sind amtierende Schweizer Meister. Dreimal gehörte die Bühne Maya Zeljkovic. Die begnadete Sängerin mit starker Stimme interpretierte Covers von aktuellen Welthits. Eines der Lieder sang sie gemeinsam mit ihrer Tochter Liv.

Die Sängerin Maya Zeljkovic tritt als Gast an der Abendunterhaltung der Rocket Girls auf. Bild: Dieter Ritter

Tosender Applaus, Pfiffe und Bravorufe waren Beweis für die Begeisterung des Publikums. Ausgelassene Stimmung herrschte auch in der VIP-Sirup-Kurve. Es sind die besten Plätze, direkt vor der Bühne, ausschliesslich für Kinder reserviert.

Gratis-Covid-Test mit Onlineticket

Am Ende des Programms versammelten sich alle mehr als hundert Kinder und Betreuer auf der Bühne zum Schlussbild. Die Zuschauer bedankten sich mit nicht enden wollendem Applaus für die grossartige Unterhaltung.

Besucher und alle Mitwirkenden ab 16 Jahren mussten mit einem Covid-Zertifikat nachweisen, dass sie geimpft oder genesen oder getestet sind. Wer kein Zertifikat hatte, konnte sich gleichzeitig mit der Ticketbestellung im Internet für einen Covid-Test anmelden. Die Tests erfolgten am Veranstaltungsort und waren gratis.