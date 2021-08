Frauenfeld Ab und zu etwas Gerstensaft darf am Frauenfelder Pingpong-Turnier nicht fehlen Am Pingpong-Turnier auf dem Unteren Mätteli ging es nicht primär um den Sport. Die meisten Teilnehmer spielten dennoch ernsthaft.

Die Organisatorinnen Tiana Borcherding und Louisana Gappisch freuen sich über ihren gelungenen Anlass Bild: Andreas Taverner

Das Eventteam mit Tiana Borcherding und Louisana Gappisch (Kulturtreff Haltstell) ist am Samstagnachmittag guten Mutes. «Wir wiederholen aufgrund der guten Erfahrungen von letztem Jahr das Pingpong-Turnier. Es geht weniger darum, den ersten Platz zu erreichen, als vielmehr, Spielspass zu haben», skizzieren die beiden die Idee hinter dem Anlass.

«Wir erwarten etwa 30 Spieler und Zuschauer», erklären die. Nach der Gruppenphase ist der kleine Final vorgesehen, bevor der Final beginnt. Ob Orange oder Weiss, dem Ball wird einiges abverlangt. Mal überquert er das Netz elegant, mal nur ganz knapp. Doch an den vier Tischen mit jeweils zwei Teams zu zwei Personen geht es wie von den Organisatoren erhofft, nicht bierernst zu und her.

Die Gemütlichkeit und der Spass, ab und zu auch etwas Gerstensaft, sorgen für eine lockerere Atmosphäre und immer wieder Gelächter. «Die Jungs an Tisch zwei sind gut», bemerkt ein aufmerksamer Zuschauer. «Ich und mein Kollege haben uns nur aus Lust angemeldet, um wieder einmal gegen andere Spieler antreten zu können», erklär ein anderer. «Ausserdem macht es mehr Spass», ergänzt sein Kollege.

Von den 16 Spielern sind erstaunlicherweise nur zwei Frauen. Bianca Röschli meint: «Frauen, meldet euch auch, ihr könnt Pingpong spielen!» Gruppe A, Los Pendejos, verliert gegen A2, Garamonchrams, mit 1:2. Kurz vor 19 Uhr werden die Regeln geändert, da ansonsten der Anlass viel zu schnell fertig wäre. Neu werden drei statt ein Satz gespielt. Ein Spieler nervt sich etwas. «Ich hätte von Anfang an aggressiver und härter spielen sollen», lautet sein Fazit. So wogt das Spiel nach 19 Uhr noch hin und her, immer mit viel Spass und nicht allzu viel Ernsthaftigkeit.