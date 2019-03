Ab Anfang Mai turnen die Schulkinder in der neue Mehrzweckhalle Pfyn Trotz der Investition in die Mehrzweckhalle bleiben die Finanzen der Primarschule Pfyn im grünen Bereich. Nur sollte der Baumboom auch zusätzliche Schüler bringen. Stefan Hilzinger

Die von Schule und Gemeinde erstellte neue Mehrzweckhalle ist bald fertig. Der Turnbetrieb startet Anfang Mai. (Bild: Andrea Stalder)

Schulpräsident Erich Schaffer muss es während seiner Zahlenjonglage gemerkt haben: Auf seine Bemerkung, «Ich sehe, Ihr seid alle draus gekommen», folgte lautes Gelächter. Gerade hatte Schaffer den 22 Stimmberechtigten in der Trotte Pfyn erklärt, warum die Abschreibelast langfristig sinkt, wenn die Schulgemeinde mit ihren Überschüssen den Hallenbau aus dem eigenen Sack direkt abschreibt.



Schulpräsident Erich Schaffer. (Bild: Reto Martin)

Jedenfalls sagten die Stimmbürger am Donnerstagabend einstimmig Ja zur Verwendung des Überschusses aus der Jahresrechnung 2018 für diesen Zweck. Die Schulrechnung schliesst mit ein Gewinn von 362'000 Franken gut 70'000 Franken besser ab als budgetiert, das bei einem Gesamtaufwand von 2,64 Millionen Franken. Grund für den noch höheren Überschuss sind einerseits Einsparungen in verschiedenen Bereich, andererseits höhere Steuereinnahmen, insbesondere Grundstückgewinnsteuern.



Nun sollten noch die Schülerzahlen steigen

Dies ist eine Folge des aktuellen Baubooms in der Gemeinde. Nebst einem finanziellen Beitrag, so hofft Schaffer, sollte der Boom auch dazu beitragen, dass in Zukunft die Schülerzahlen wieder steigen. Bei den Kindergärtlern zeigt der Trend leicht nach oben, bei den Primarschülern fallen die Zahlen in den nächsten Jahren.



Wenigstens für 2019 will die Schulbehörde den Steuerfuss auf 62 Prozent belassen. Einerseits, um nochmals zumindest die budgetierten 150'000 Franken für die Halle zu verwenden, andererseits weil noch nicht klar ist, wie sich die neue kantonale Schulfinanzierung auf Pfyn auswirkt. Schaffer liess an der Versammlung aber durchblicken, dass eine Senkung des Steuerfusses nicht ausgeschlossen sei.

Neue Computer und eine Schliessanlage

Der einstimmig bewilligte Voranschlag 2019 rechnet bei einem Aufwand von 2,63 Millionen Franken mit einem Überschuss von knapp 70'000 Franken. Als Anschaffen stehen Server, Computer und Tablets für den Unterricht an, sowie eine neue Schliessanlage.

Zu guter Letzt informierte Schaffer, dass die neue Mehrzweckhalle am letzten Juni-Wochenende eingeweiht wird.