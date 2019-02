Aadorfer Schulpräsidentin:

«Wir mussten sogar Kameraleute wegweisen»

An der Aadorfer Sekundarschule erhielten mehrere Schüler Todesdrohungen. Die Schulleitung ging in die Offensive und informierte sämtliche Schüler persönlich und alle Eltern per Brief. Seit unsere Zeitung am Donnerstag über die Vorfälle berichtete, sieht sich Schulpräsidentin Astrid Keller im Zentrum eines Medienrummels.